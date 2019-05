La Monnaie royale canadienne est fière de présenter ses résultats et son rendement pour le premier trimestre de 2019





OTTAWA, le 21 mai 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie » ou la « Société ») est ravie de publier ses résultats financiers pour la période de 13 semaines close le 30 mars 2019, qui donnent des renseignements sur ses activités, les marchés qui influent sur celles-ci et ses prévisions pour l'année à venir.

« La Monnaie a fait preuve d'agilité au cours du premier trimestre en tirant profit des occasions du marché. La demande en produits d'investissement en or et en argent est en hausse, les volumes d'affinage sont supérieurs aux prévisions et les volumes d'entreposage demeurent stables et sains », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Avec la mise en oeuvre actuelle de notre nouvelle stratégie pour les produits numismatiques, la Monnaie continue de s'assurer un avenir prospère et durable pour toutes ses lignes commerciales. »

Les résultats financiers doivent être lus en parallèle avec le rapport trimestriel de la Société, qui peut être consulté au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Les résultats consolidés avant impôts et autres éléments s'établissent à 10,8 millions de dollars pour le trimestre (comparativement à 6,8 millions de dollars en 2018).

Les résultats consolidés ont été de 7,7 millions de dollars pour le trimestre (comparativement à 4,8 millions de dollars en 2018).

Le produit consolidé a grimpé à 350,7 millions de dollars au premier trimestre de 2019 (comparativement à 340,9 millions de dollars en 2018), vu la hausse de la demande en produits d'investissement sur les marchés mondiaux qui a entraîné une augmentation des volumes de ces produits.

Les volumes d'or ont totalisé 123,8 milliers d'onces (comparativement à 108,5 milliers d'onces en 2018), tandis que les volumes d'argent ont atteint 5,5 millions d'onces (comparativement à 4,8 millions d'onces en 2018).



Les ventes de produits numismatiques ont légèrement reculé par rapport à 2018, ayant glissé à 27,3 millions de dollars (comparativement à 28,0 millions de dollars en 2018).



Le produit de la Ligne des pièces de circulation étrangères a diminué de 53 % sur 12 mois, la production ou l'expédition étant revenue à des niveaux plus normaux de 194 millions de pièces de circulation étrangères et de flans, comparativement à l'année exceptionnelle de 2018 pendant laquelle la production ou l'expédition a atteint 505 millions de pièces ou de flans.



La production de pièces de circulation canadiennes a totalisé 70 millions de pièces pour le trimestre (comparativement à 69 millions de pièces en 2018).

Les charges d'exploitation sont restées constantes par rapport à 22,4 millions de dollars à la même période en 2018. Les frais de marketing et ventes ont diminué de 11 % en raison du calendrier des campagnes de marketing en 2019, comparativement à 2018, et des coûts de distribution plus bas. Les frais d'administration ont augmenté de 7 % en raison des coûts de main-d'oeuvre et de services de consultation plus élevés, principalement pour soutenir le repositionnement de la Ligne des produits numismatiques et la transition en cours de l'équipe de direction.

La trésorerie a grimpé à 83,4 millions de dollars pour le trimestre (comparativement à 66,4 millions de dollars au 31 décembre 2018). La Monnaie s'attend à verser un dividende au Canada au quatrième trimestre de 2019 à partir de l'excédent par rapport au niveau de trésorerie nécessaire pour soutenir le fonctionnement de la Monnaie.

Résultats consolidés et rendement financier

(en millions de dollars canadiens)



Période de

13 semaines close

le

30 mars 2019 31 mars 2018 Écart en $ Écart en % Produits 350,7 $ 340,9 $ 9,8 $ 3 Résultats avant impôts et autres éléments (1) 10,8 6,8 4,0 59 Résultats de la période 7,7 4,8 2,9 60 (1) Un rapprochement des résultats pour la période et des résultats avant impôts et autres éléments figure à la page 10 du rapport du premier trimestre 2019 de la Monnaie.





Au





30 mars 2019 31 décembre 2018 Écart en $ Écart en % Trésorerie 83,4 $ 66,4 $ 17,0 $ 26 Stocks 54,6 62,2 (7,6) (12) Immobilisations 178,6 172,8 5,8 3 Total de l'actif 411,1 397,8 13,3 3 Fonds de roulement 116,1 107,5 8,6 8

Pour lire le rapport du premier trimestre de 2019 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca, www.facebook.com/CanadianMint/, ou @Monnaieroyale.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux qui figurent à la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le compte rendu ainsi qu'à la note 11, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés audités.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué sur les résultats sont établis au 15 mai 2019, et la Monnaie n'entend pas les mettre à jour publiquement après cette date pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou de nouvelles circonstances ou pour toute autre raison.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 12:36 et diffusé par :