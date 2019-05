Le gouvernement du Canada investit dans les ports de pêche récréative et commerciale en Ontario





BAYFIELD, ON, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les collectivités partout au Canada sont soutenues par les ports pour petits bateaux qui offrent à l'industrie de la pêche commerciale des installations sécuritaires et accessibles. Les collectivités de Bayfield, Lion's Head, Port Elgin, Dyer's Bay, Howdenvale, Meaford, Big Bay (North Keppel), White Cloud Island, Pembroke et Silver Water, en Ontario, accueillent favorablement d'importants investissements fédéraux qui profiteront à leur infrastructure portuaire locale.

Avec environ 45 000 Canadiens employés dans ce secteur, le gouvernement du Canada investit dans le renouvellement de son réseau de ports pour petits bateaux. Nous le faisons en partenariat avec les municipalités et d'autres intervenants clés pour lesquels les investissements et les dessaisissements stimuleront la croissance économique rurale pour les centres de pêche et de tourisme comme ces collectivités.

Le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 8,3 millions de dollars dans les infrastructures portuaires en Ontario, dont 875 000 dollars à Bayfield, dans la municipalité de Bluewater (Ontario).

Dans le cadre de l'investissement de 250 millions de dollars dans son réseau de ports pour petits bateaux à l'échelle du pays en vertu du budget de 2018, Pêches et Océans Canada a entrepris des travaux pour remplacer le pont du quai sud dans le port de Bayfield. CSL Construction a terminé les travaux en mars 2019.

Le MPO a également investi dans la remise en état du brise-lames qui a été endommagé par une tempête en 2017 à son installation du port pour petits bateaux de Meaford, en Ontario. Un contrat d'une valeur de 519 000 dollars a été attribué à Bronte Construction et les travaux ont été achevés à la fin mars 2019.

À Lion's Head, en Ontario, dans la municipalité de Northern Bruce Peninsula, un projet semblable de reconstruction d'un brise-lames évalué à 498 000 dollars a été achevé par Bridge Excavating Ltd. en avril 2019. À Big Bay, (North Keppel), en Ontario, dans le canton de Georgian Bluffs, un projet de reconstruction d'un quai de 270 000 dollars a été achevé par East Elgin Concrete Forming Limited en mars 2019, tandis que la remise en état d'un quai à Silver Water, en Ontario, sur l'île Manitoulin, au coût de 90 000 dollars a été réalisée par J. I. Entreprises, également en mars 2019.

Les projets de Port Elgin dans la ville de Saugeen Shores, de Dyer's Bay dans la municipalité de Northern Bruce Peninsula, de White Cloud Island dans le canton de Georgian Bluffs, de Howdenvale dans la municipalité de South Bruce Peninsula et de Pembroke en sont tous à la phase de conception préliminaire, et les contrats feront bientôt l'objet d'une soumission pour un appel d'offres. La construction à White Cloud Island devrait débuter cet été, et les travaux aux quatre autres emplacements devraient commencer à l'automne 2019.

« Nous avons écouté les gens de Bayfield et des autres collectivités de l'Ontario où nous investissons dans leurs ports pour aider les industries locales de la pêche commerciale, des loisirs et du tourisme à soutenir la croissance économique rurale. Nous investissons dans les gens, nous favorisons la croissance et nous bâtissons des collectivités plus fortes et plus sécuritaires. Les travaux réalisés permettront non seulement de renouveler et d'entretenir les infrastructures essentielles à la région, mais aussi de stimuler les possibilités d'emploi et de développement qui profiteront aux pêcheurs, aux habitants et aux visiteurs, tout cela pour appuyer nos collectivités locales. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Charlettetown

« Les investissements qui soutiennent la croissance économique dans les collectivités rurales sont une priorité pour notre gouvernement. Lorsque nous investissons dans les infrastructures en vue d'appuyer les collectivités rurales du tourisme et de la pêche, les Canadiens et notre économie en bénéficient directement. Les investissements dans les ports pour petits bateaux démontrent l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard des économies locales. Nous sommes fiers de nos investissements qui visent à soutenir la pêche commerciale et la pêche récréative -- un secteur économique clé qui aide à appuyer les collectivités partout au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer la situation des collectivités et de l'économie locales et promouvoir la création d'emplois.

investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer la situation des collectivités et de l'économie locales et promouvoir la création d'emplois. Cela vient s'ajouter au montant de 92 millions de dollars qui sera investi en 2019-2020 pour les réparations, l'entretien, la construction et le dragage des principaux ports de pêche commerciale du Canada .

. Le Programme des ports pour petits bateaux a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

