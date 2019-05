Andrea C. Martin nommée directrice générale de PRS for Music





LONDRES, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- PRS for Music a annoncé la nomination au poste de directrice générale d'Andrea C. Martin, qui prendra ses fonctions le 17 juin.

Andrea, dont la carrière a été diverse et internationale, a travaillé pour un large éventail d'organisations axées sur les données et comptant un grand nombre d'abonnements. Elle a été présidente et directrice générale de trois unités opérationnelles internationales au sein de la Readers Digest Association, une société de médias et de divertissement comptant de multiples marques, directrice générale des services de données pour la Royal Mail au Royaume-Uni et présidente d'ADT Canada.

Andrea a travaillé pour des organisations cotées en bourse et privées, des entreprises publiques, mais aussi à but non lucratif. Leader reconnue et spécialiste de la transformation, elle a oeuvré à fournir un service à la clientèle exceptionnel et une forte croissance reposant sur l'utilisation de la technologie et du big data. Elle a fait ses preuves dans la constitution d'équipes solides, l'investissement dans le développement des employés et la communication multilatérale pour diriger des entreprises hautement performantes.

Andrea dirigera une organisation comptant 500 personnes sur ses deux sites londoniens et trois coentreprises représentant 140 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. PRS for Music est au coeur d'une industrie musicale mondiale en plein changement, ouvrant la voie en matière d'octroi de licences pour de nouveaux services et recueillant des revenus de droits d'auteur plus élevés pour ses membres d'année en année. L'entreprise a transformé la façon dont les droits sont gérés et les données traitées, permettant aux créateurs de musique britanniques de gagner plus d'argent avec leur musique, quel que soit le contexte dans lequel elle est utilisée.

Commentant sa nomination, Andrea a déclaré :

« Je suis honorée et enthousiaste d'avoir l'opportunité de diriger PRS for Music et de façonner le futur d'une entreprise musicale renommée au Royaume-Uni et dans le monde entier, qui est inhérente à ses auteurs, compositeurs et éditeurs. J'ai hâte de travailler avec l'équipe et le conseil d'administration pour m'assurer que nos membres et nos clients soient bien servis. »

Nigel Elderton, président du conseil d'administration de PRS, a commenté :

« Andrea est une chef d'entreprise exceptionnelle, et je sais qu'elle poursuivra et accélèrera le développement de PRS pour qu'elle devienne la plus grande organisation de gestion des droits au monde. Notre industrie est en pleine mutation et de plus en plus concurrentielle ; nous devons offrir le meilleur service et la meilleure expérience à chaque membre, chaque client, mais aussi à nos employés. J'ai hâte de travailler avec Andrea pour concrétiser notre vision et nous souhaitons lui souhaiter la bienvenue au nom de tous les membres. »

Le conseil d'administration souhaite remercier Robert pour ses dix années passées au service de l'organisation et pour l'impact considérable qu'il a eu. Sous sa direction, les revenus de droits d'auteur ont enregistré une hausse de 70 %, l'activité a été transformée et PRS for Music a mené avec succès la lutte pour le droit d'auteur au Royaume-Uni et à l'international.

Robert travaillera avec Andrea pour l'aider à faire la transition vers le poste de directrice générale.

À propos de PRS for Music

PRS for Music représente les droits d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique au Royaume-Uni et à travers le monde. En tant qu'organisation associative, elle veille à ce que les créateurs soient payés quand leurs compositions musicales et chansons sont écoutées, téléchargées, diffusées, interprétées et jouées en public. Avec plus de 100 accords de représentation en place dans le monde, le réseau de PRS for Music représente plus de deux millions de créateurs de musique. En 2018, 11 200 milliards d'exécutions d'oeuvres musicales ont été signalées à PRS for Music, avec 746 millions de livres recueillis pour le compte de ses membres, ce qui en fait l'une des principales organisations de gestion collective de musique au monde.

Les licences d'exécution publique de PRS for Music sont désormais réalisées pour le compte de PRS for Music par PPL PRS Ltd, la nouvelle coentreprise établie entre PPL et PRS for Music.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/887891/Andrea_C_Martin.jpg)

