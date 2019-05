Le ministre des Anciens Combattants rencontre un bénéficiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille à Winnipeg





Le Portail canadien en soins palliatifs reçoit des fonds sur une période de trois ans

WINNIPEG, le 21 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a visité, mardi, le bureau central du Portail canadien en soins palliatifs à Winnipeg.

Le Portail canadien en soins palliatifs se veut une source de soutien et d'information dans le domaine des soins palliatifs et des soins en fin de vie à l'intention de divers intervenants au Canada, notamment les patients et leur famille, les professionnels de la santé, les chercheurs et les éducateurs, par l'intermédiaire de sa plateforme Web. Le Portail canadien en soins palliatifs collabore avec Anciens Combattants Canada, des spécialistes du deuil, des vétérans et leur famille afin d'élaborer une série de modules d'apprentissage en ligne dans les deux langues officielles qui seront adaptés à l'expérience de deuil unique des vétérans canadiens (FAC et GRC) et de leur famille.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille accorde des subventions et des contributions à des organismes privés, publics ou universitaires pour mener des recherches et mettre en oeuvre des initiatives et des projets qui favorisent le bien?être des vétérans et de leur famille. Le Portail canadien en soins palliatifs figurait parmi la première cohorte de bénéficiaires.

Pour en savoir plus sur le Fonds pour le bien?être des vétérans et de leur famille, consultez le site veterans.gc.ca/BEVF.

« Le processus de deuil est difficile pour tous les Canadiens, mais il peut être une expérience unique pour les vétérans et leur famille. C'est pourquoi il est si important d'avoir des services sur mesure pour eux. Je suis très impressionné par le travail du Portail canadien en soins palliatifs pour aider les vétérans et leur famille à traverser cette période délicate dans leur vie. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nous félicitons Anciens Combattants Canada de faire cet investissement novateur dans le bien?être des vétérans et de leur famille. La perte de camarades, l'exposition aux victimes et la transition vers la vie civile sont des situations courantes qui déclenchent des réactions de deuil. Le Portail canadien en soins palliatifs transformera ces fonds en outils numériques accessibles qui sont adaptés aux besoins en matière de deuil des anciens membres des Forces armées canadiennes et de la GRC ainsi que de leur famille. »

Shelly Cory, directrice générale, Portail canadien en soins palliatifs

Le Fonds pour le bien?être des vétérans et de leur famille soutient les projets de recherche et les initiatives d'innovation conçus pour améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement dans le Fonds pour le bien?être des vétérans et de leur famille, et Anciens Combattants Canada a accordé trois millions de dollars à des bénéficiaires en 2018-2019.

Un deuxième appel de demandes a eu lieu du 28 février au 29 mars 2019. Anciens Combattants Canada est actuellement en processus d'examen.

