Debiopharm renforce sa présence en immuno-oncologie par le lancement d'une étude avec le Debio 1143 en combinaison avec le nivolumab





Premier patient recruté dans l'étude SMARTPLUS-106, chez des patients atteints de tumeurs solides pour lesquels le traitement anti-PD-1 et anti-PD-L1 a échoué

LAUSANNE, Suisse, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com) annonce aujourd'hui avoir recruté son premier patient pour SMARTPLUS-106, une étude exploratoire portant sur l'innocuité et l'efficacité du Debio 1143, une molécule inhibitrice des IAP (inhibiteurs des protéines de l'apoptose) administrée par voie orale, en association avec le nivolumab, un inhibiteur de point de contrôle immunitaire (ICI). Cette étude se fera chez des patients atteints de certaines tumeurs solides avancées, qui ont progressées pendant ou juste après un traitement anti-PD-1 ou anti-PD-L1.

Si les ICIs ont bien permis de retarder la progression de la maladie et de prolonger la survie de certains patients, la majorité d'entre eux ne répondent pas au traitement ou développent des résistances, et seulement 10 à 30% des patients traités bénéficient d'une réponse durable.1,2,3 Grâce à son action à la fois sur les cellules tumorales et sur la réponse immunitaire anti-tumorale, Debio 1143 présente un fort potentiel pour resensibiliser les patients et ainsi étendre la portée de l'immunothérapie actuelle.

« L'inhibition des IAP ayant démontré une synergie en combinaison avec des agents immuno-thérapeutiques dans plusieurs modèles expérimentaux, cette étude permettra de documenter l'efficacité de cette nouvelle combinaison de traitements chez des patients qui ne répondent plus aux ICIs».

- Angela Zubel, Chief Development Officer, Debiopharm International SA

A propos Debio 1143

Debio 1143 est un inhibiteur d'IAP qui agit sur les cellules tumorales et favorise l'immunité anti-tumorale. Le produit est actuellement en développement clinique dans différentes indications en combinaison avec de la radio-chimiothérapie ou avec des ICIs (anti-PD-1/PD-L1), montrant systématiquement un profil d'innocuité favorable.

Debiopharm : son engagement en oncologie

Debiopharm a pour objectif de développer des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non satisfaits en oncologie. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l'accès aux patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité et leur efficacité puis s'associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.



