iPinYou a pris les rênes de la construction de systèmes de sécurité destinés aux Big data





LONDRES, PARIS et BERLIN, 20 mai 2019 /PRNewswire/ - iPinYou, le prestataire de solutions marketing basées sur l'intelligence artificielle a récemment décroché le plus haut niveau d'évaluation nationale de la sécurité de l'information en Chine. L'évaluation vise à promouvoir les normes de l'industrie dans le cadre de la construction de systèmes de Big data et de la collaboration en la matière. Cette reconnaissance nationale représente une étape importante pour iPinYou, qui ne ménage pas ses efforts à l'heure de mettre en place un système exhaustif de sécurité des données, qui est devenu un maillon de plus en plus essentiel dans les solutions de marketing basées sur l'IA. Étape fondamentale dans les mesures de protection des données, le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne est entré en vigueur en mai 2018. Il a été conçu pour protéger et améliorer la confidentialité des données de tous les citoyens de l'UE. Il exige de tous les éditeurs, prestataires de technologie et annonceurs qu'ils se conforment à la réglementation en matière de transparence, de consentement de l'utilisateur et de mesures de sécurité. Alors que la plupart des pays européens s'attelaient à respecter l'échéance fixée par le RGPD, la Chine n'a cessé de renforcer ses propres lois sur la confidentialité des données personnelles. La loi chinoise sur la cybersécurité régit la collecte et l'utilisation des données des résidents chinois faites par les opérateurs de réseaux, y compris par les marques internationales qui possèdent ou gèrent une entreprise en Chine. À titre d'entreprise axée sur l'intelligence artificielle, qui facilite la numérisation de nombreuses entreprises internationales, iPinYou a toujours rigoureusement respecté les lois, réglementations et normes industrielles en vigueur. Pour fournir à ses clients une gamme complète de solutions spécialisées dans la gestion et la transmission des Big data et les services en la matière, iPinYou a développé trois systèmes qui assurent la conformité juridique en Chine et sur les marchés internationaux. L'entreprise s'est fixé pour objectif d'assurer la transparence dans le déploiement et la sélection des partenaires de données et offre ainsi des capacités de collecte et de ciblage de données de qualité. David Nottingham, directeur général d'iPinYou Europe, a commenté à ce sujet : « Notre approche consciencieuse à l'égard de la collecte et de l'application faites par des partenaires de données vérifiées est essentielle aux yeux de nos clients européens. En créant des synergies avec les normes mondiales de conformité des données, nous veillons à ce que chaque campagne utilise les ensembles de données les plus efficaces et transparents disponibles dans l'écosystème programmatique chinois ».

Tout d'abord, en utilisant la technologie d'intelligence artificielle dans l'extraction de la valeur pour l'utilisateur, iPinYou s'engage à construire un système de sécurité valable pour « tout le cycle de vie » et qui englobe la collecte, la transmission, le stockage, le traitement, le partage et la destruction des données. L'entreprise supprime les informations sensibles contenues dans les données des utilisateurs de première partie des clients par le biais d'une approche irréversible. En adoptant une solution hybride tournée vers l'avenir, iPinYou a construit des plateformes de gestion des données (DMP) pour le compte de nombreuses grandes entreprises réputées, sur la base d'un processus d'implémentation transparent et automatisé. Lorsque vous collaborez avec des partenaires de services de données tiers, iPinYou leur demande d'observer des pratiques rigoureuses en termes de conformité des données. Cette pratique garantit que toutes les données partagées sont traçables, approuvées et certifiées.

Ensuite, iPinYou a construit un système de sécurité des données stratégiques grâce à une évaluation exhaustive de la sécurité informatique pour tous ses systèmes opérationnels des entreprises. L'évaluation s'est déroulée en plusieurs étapes qui ont permis d'examiner huit aspects de la plate-forme de prise de décision intelligente de l'entreprise, à savoir la sécurité de l'hôte, la sécurité des applications, la sécurité des données et la récupération des sauvegardes, la politique de sécurité, l'organisation de la gestion de la sécurité, la gestion de la sécurité du personnel, la gestion de la construction du système, ainsi que la gestion du fonctionnement et de la maintenance du système. iPinYou a été le premier acteur du secteur à réaliser cette évaluation et elle a obtenu le plus haut certificat en termes de sécurité des systèmes informatiques, octroyé par le Ministère chinois de la Sécurité publique. Cela prouve que les produits et services d'iPinYou ont obtenu l'autorisation et la reconnaissance du gouvernement quant à la conformité de la sécurité des données.

Enfin, iPinYou souhaite créer un écosystème honnête de valeur pour la sécurité des données. Depuis qu'elle a lancé ses activités, l'entreprise observe les valeurs fondamentales de l'intégrité. Ce fer de lance du secteur prend l'initiative quand il s'agit de faire des suggestions sur la conformité des données, tout en encourageant ses clients à adopter des solutions de données plus sûres pour les premières parties et les tierces parties. Pour satisfaire les partenaires de cet écosystème de valeurs, iPinYou inspecte leurs qualifications et leurs sources de données, pour veiller à ce que lesdits partenaires de données respectent les normes spécifiques de sécurité des informations, telles que la norme ISO/CEI 27001/27002. Tout en adoptant l'intelligence artificielle et en profitant des « dividendes » procurés par l'ère numérique, les entreprises doivent relever les défis posés par la sécurité, l'éthique, les lois et la gouvernance sociale lorsqu'elles utilisent les nouvelles technologies. iPinYou est persuadée que promouvoir une société harmonieuse, saine et civilisée est le véritable sens du développement technologique.

En raison des différences qui existent entre le RGPD et les lois chinoises sur la cybersécurité, iPinYou fournit des recommandations sur le respect des données aux entreprises internationales qui souhaitent développer leurs activités en Chine. Comme le RGPD réglemente expressément l'utilisation des données dans les pays de l'UE, iPinYou conseille aux entreprises étrangères de respecter les normes fixées par les lois chinoises sur la cybersécurité lors de la collecte et du traitement des données dans le cadre des transactions commerciales en Chine. Par ailleurs, l'entreprise demande aux clients d'héberger des serveurs en Chine pendant la collecte des données et d'empêcher les clients de transmettre des données à des serveurs étrangers. iPinYou conseille à ses clients d'insérer une fenêtre contextuelle (pop-up) d'option d'adhésion sur le site Web ou dans l'application pour obtenir le consentement des visiteurs si leurs adresses IP proviennent de pays européens. Qui plus est, les annonceurs internationaux devraient choisir scrupuleusement les fournisseurs de médias qui respectent les normes chinoises de sécurité de l'information. Grâce aux trois systèmes qu'elle a développés, iPinYou offre aux entreprises étrangères des solutions de données qui satisfont les exigences juridiques des lois sur la cybersécurité en Chine.

Pour en savoir plus, veuillez contacter iPinYou à l'adresse international@ipinyou.com

Communiqué envoyé le 20 mai 2019 à 12:35 et diffusé par :