Le feu d'artifice du Festival canadien des tulipes devancé de 45 minutes pour la sécurité du public





OTTAWA, le 20 mai 2019 /CNW/ - Hier soir, la direction du Festival canadien des tulipes a décidé de tirer le feu d'artifice traditionnel de la fête de Victoria à 21 h 15 au lieu de 22 h, par mesure de précaution.

Jo Riding, la directrice du Festival, a déclaré qu'une cellule orageuse créant des éclairs était passée dimanche en fin d'après-midi dans la région, et qu'un orage semblable était prévu pour 22 h.

En tenant compte du danger de réunir une foule dans ces conditions, le Festival a choisi de lancer le feu d'artifice plus tôt, et a utilisé les heures suivant cette décision pour informer le public.

« Nous avons publié l'annonce sur la page d'accueil de notre site Web, diffusé un communiqué, demandé à notre radio partenaire de mettre l'accent sur cette annonce, et envoyé un avis par courriel aux 250 personnes qui avaient acheté des billets en ligne pour accéder aux places assises, a précisé Mme Riding. Même si la cellule orageuse est finalement passée plus tard que prévu, nous n'avions pas l'intention de jouer avec la sécurité de nos festivaliers toute la soirée. »

« Nous regrettons sincèrement les inconvénients que la situation a causés pour les personnes n'ayant pas reçu l'information, mais nous sommes convaincus d'avoir pris la bonne décision. Nous sommes ravis que le spectacle ait eu lieu malgré les incertitudes météorologiques d'hier soir. Ce fut un temps fort parmi tous ceux qui ont contribué à la réussite des 11 jours de la 67e édition du Festival canadien des tulipes. »

Pour ce dernier lundi du Festival, on prévoit des éclaircies avec un faible risque d'averses.

