IBS Software se porte acquéreur d'un important éditeur canadien de logiciels d'aviation





La transaction fera d'IBS Software l'un des principaux fournisseurs de technologie de l'aviation mondiale

MONTRÉAL, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- IBS Software (IBS), le spécialiste de la technologie sur le marché du voyage, vient de conclure un accord définitif avec la société du Massachusetts, Kronos Incorporated, pour faire l'acquisition d'AD OPT, leader du logiciel d'aviation qui propose des solutions de gestion des équipages à des grands noms du transport aérien mondial. AD OPT (www.ad-opt.com), fondée en 1987 à Montréal par un groupe de mathématiciens et d'experts en recherche opérationnelle, a été vendue en 2004 à Kronos, société multinationale de logiciels et de services de gestion des effectifs qui emploie près de 6 000 personnes dans le monde. Parmi les plus grands transporteurs aériens au monde, Air Canada, EasyJet, Emirates, FedEx, Garuda, Lion Air et Qantas utilisent AD OPT, plateforme de pointe de planification et d'optimisation des équipages. Cette acquisition, chiffrée à plusieurs millions de dollars, s'intègre parfaitement à la stratégie de croissance d'IBS qui ambitionne de devenir le premier fournisseur de technologie du secteur aérien mondial. Au cours de ses 21 ans d'histoire, IBS a effectué six acquisitions stratégiques : trois aux États-Unis, deux en Europe et une en Inde.

Spécialiste du logiciel d'aviation, IBS prend en charge les opérations aériennes de grandes compagnies telles que British Airways, KLM et Emirates. Grâce à cette acquisition historique, IBS pourra exploiter le savoir-faire d'AD OPT et offrir ainsi la solution numérique intégrée la plus complète et la plus aboutie pour exécuter la tâche hautement élaborée de gestion des vols et des équipages. La mise en commun des points forts, des connaissances et des capacités d'IBS et d'AD OPT portera sur le marché un logiciel holistique et sophistiqué assurant la planification, la rotation des équipages, l'établissement des horaires, l'optimisation, le suivi et la gestion des opérations des transporteurs importants et complexes. L'acquisition d'AD OPT ajoutera à la clientèle d'IBS plus de 20 transporteurs, augmentant considérablement la présence de la société en Amérique du Nord, dynamisant ses capacités de commercialisation et améliorant son marché potentiel. L'encadrement d'IBS gagnera en amplitude par l'arrivée de l'équipe AD OPT d'experts hautement qualifiés, dont certains possèdent plus de 25 ans d'expérience dans l'exploitation aérienne.

Dans le secteur mondial de l'aviation, le nom d'AD OPT est largement connu depuis plus de 30 ans pour son innovation numérique. Les compagnies aériennes utilisent sa technologie progressive pour optimiser l'affectation de leur personnel navigant technique et commercial, accroître leur efficacité, respecter strictement la réglementation, réduire les coûts d'exploitation tout en améliorant la qualité de vie des membres de l'équipage. En 2015, AD OPT a reçu le prestigieux prix CORS Omond Solandt pour sa contribution considérable à la recherche opérationnelle au Canada. Après l'acquisition, IBS reprendra le bureau d'IBS à Montréal pour le transformer en centre d'excellence dédié à la technologie d'optimisation des équipages. Une stratégie d'investissement en R&D agressive est envisagée pour faire de la solution le leader sur le marché de la gestion du parc aérien et des équipages. Les clients peuvent ainsi innover rapidement et exécuter à l'échelle.

« L'acquisition d'AD OPT par une société établie comme IBS coule de source. Cette combinaison change la donne et apporte un savoir-faire significatif et des avantages supplémentaires aux employés et aux clients des deux entreprises. Les employés AD OPT vont rejoindre une société en plein essor dédiée au secteur du voyage. Les clients vont bénéficier de la détermination et de la passion pour l'innovation que partagent IBS et AD OPT. Même si notre projet prévoit le transfert d'AD OPT à IBS, Kronos continuera de fournir aux compagnies aériennes des solutions exceptionnelles de gestion des effectifs et du capital humain », déclare Bob Hughes, directeur de la clientèle et de la stratégie de Kronos.

« IBS a fait le choix délibéré d'acquérir des sociétés technologiques hors pair sur le marché du voyage pour remplir ses engagements vis-à-vis du secteur de l'aviation. AD OPT offre une suite perfectionnée de produits de planification et d'optimisation des équipages, une base clients importante, ainsi qu'une équipe très expérimentée. L'union d'IBS et d'AD OPT représente donc un plus pour le secteur car elle permettra la création d'une plateforme numérique des plus pointues, formant une solution holistique pour les opérations aériennes et la gestion des équipages. Nous allons poursuivre notre stratégie de croissance externe pour développer notre portefeuille de solutions et créer davantage de valeur pour nos clients », déclare VK Mathews, président d'IBS Group.

À propos d'IBS Software :

IBS est une société verticale multinationale spécialisée dans le logiciel Saas qui emploie plus de 3 000 personnes et fournit des solutions de nouvelle génération pour gérer les opérations critiques de certaines des meilleures compagnies aériennes, des aéroports les plus fréquentés, des principales compagnies de croisières, des grandes sociétés pétrolières et gazières et des agents de voyages et groupes hôteliers les plus réputés au monde. IBS propose également des services logiciels pilotés par le domaine et de conseils dans ces secteurs d'activité. IBS est une société appuyée par Blackstone qui exerce ses activités depuis 9 bureaux dans le monde pour le compte de plus de 170 clients. IBS fournit des systèmes informatiques pour les services aux voyageurs (y compris la fidélisation et les déplacements du personnel), les opérations de fret, les opérations de vol et d'équipage, les opérations aéroportuaires et l'ingénierie de maintenance des avions, ce qui en fait l'entreprise offrant le plus large éventail de produits technologiques du secteur aéronautique.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Mathew Joshua

+91-471-6614363

courriel : mathew.joshua@ibsplc.com

Pour en savoir plus sur IBS Software, consultez www.ibsplc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/889046/IBS_Software.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/708528/IBS_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 mai 2019 à 23:33 et diffusé par :