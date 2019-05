Les résidents d'Old Crow bénéficieront d'un nouveau centre communautaire





OLD CROW, YT, le 19 mai 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures sociales où les Yukonnais peuvent se réunir, échanger des idées et avoir accès à des ressources essentielles aide à bâtir des collectivités dynamiques et inclusives où chacun a la possibilité de réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et Dana Tizya-Tramm, chef de la Première Nation des Vuntut Gwitchin, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouveau centre communautaire à Old Crow.

Le tout nouvel édifice de 913 mètres carrés remplacera le centre communautaire existant et servira de lieu de rassemblement et de loisirs pour les résidents de la région. Ce nouvel espace sera plus éconergétique, servira de carrefour culturel et offrira des installations adaptées à la préparation d'aliments traditionnels pour toute une gamme d'activités communautaires.

Le centre communautaire comprendra également des salles de réunion, une salle de jeux et une aire de rassemblement pour les aînés. Ce projet créera un espace communautaire inclusif où les résidents du Nord pourront se rencontrer, s'épanouir et apprendre les uns des autres.

Le gouvernement du Canada investit plus de 10,8 millions de dollars dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon allouera 3,6 millions de dollars au projet.

« Le nouveau centre communautaire sera un lieu agréable où les résidents de tous âges pourront accéder à des programmes culturels et récréatifs et à des ressources communautaires essentielles à Old Crow. Les projets comme celui-ci contribuent à bâtir des collectivités modernes et à offrir une qualité de vie élevée aux résidents du Yukon pendant de nombreuses années. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes toujours heureux de soutenir des projets d'infrastructure qui permettent de réunir les Yukonnais. Le nouveau centre communautaire à Old Crow créera un lieu de rassemblement essentiel et nous aidera à atteindre notre objectif de bâtir des collectivités dynamiques et en santé. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services aux collectivités du Yukon

« Les Vuntut Gwitchin ont participé à la construction de ce nouveau centre communautaire dès le début. De la conception de l'édifice à son aménagement fonctionnel à usages multiples pour servir nos gens de façon très significative pour les décennies à venir. Ce nouvel espace sera un élément vital de notre collectivité, car il répondra aux nombreux besoins d'un peuple de la collectivité la plus septentrionale du territoire du Yukon, en particulier les rassemblements qui marqueront nos souvenirs et le temps que nous passerons ensemble à célébrer notre vie et notre culture. »

Dana Tizya-Tramm, chef de la Première Nation des Vuntut Gwitchin

Le gouvernement du Canada alloue 5 millions de dollars au projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) et plus de 5,8 millions de dollars du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada

alloue 5 millions de dollars au projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) et plus de 5,8 millions de dollars du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Les annonces contenues dans le budget de 2019 s'appuient sur le plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays.

du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques, comme des installations pour soutenir la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de favoriser la sécurité énergétique dans les territoires.



De ce montant, 4 milliards de dollars servent à soutenir des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

