Déclaration du premier ministre à l'occasion du 10e anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka





OTTAWA, le 18 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka :

« Aujourd'hui, nous marquons le 10e anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka. Au cours de 26 ans de guerre, y compris pendant la dernière phase de la guerre à Mullivaikal en 2009, des dizaines de milliers de gens ont été tués et des centaines de milliers d'autres ont disparu ou ont été forcés de quitter leur foyer. Ce conflit a laissé des blessures profondes au sein de communautés à travers le pays.

« Au cours des dix dernières années, j'ai rencontré de nombreux Canadiens d'origine tamoule qui ont été personnellement affectés par cette guerre. Leurs histoires témoignent de l'ampleur des pertes qu'ils ont subies, de l'adversité qu'ils ont dû traverser et de la résilience dont ils font preuve. Elles nous rappellent le travail qu'il reste à faire pour parvenir à la paix et à la réconciliation.

« J'appelle à nouveau le gouvernement du Sri Lanka à respecter ses engagements nationaux et internationaux, et à établir un véritable processus de reddition de comptes en lequel les survivants auront confiance. Le Canada appuie pleinement le gouvernement sri-lankais et tous ceux qui oeuvrent à promouvoir la reddition de comptes, la justice, la paix et la réconciliation sur l'île.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances aux Canadiens d'origine tamoule ainsi qu'à tous ceux qui ont souffert ou perdu des êtres chers pendant la guerre. Nous nous rappelons également les Sri Lankais et les gens de partout dans le monde qui ont été touchés par les attentats terroristes dévastateurs survenus dans des hôtels et des églises le dimanche de Pâques. Nous allons toujours nous dresser contre de tels gestes de haine et veiller à ce que chacun puisse pratiquer sa religion librement.

« Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à reconnaître les nombreuses contributions que les Canadiens d'origine tamoule ont apportées à notre pays, ainsi que les obstacles importants qu'ils ont surmontés. »

