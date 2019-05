La levée complète des tarifs, une grande victoire pour l'industrie nord-américaine de l'aluminium





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les dirigeants des associations de l'aluminium en Amérique du Nord -- Heidi Brock, présidente et chef de la direction The Aluminum Association (États-Unis); Fernando A. Garcia, président d'IMEDAL (Mexique); Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada -- ont publié une déclaration conjointe à la suite de l'annonce de l'accord visant à supprimer les tarifs de l'article 232 sur l'aluminium nord-américain.

« Nous apprécions énormément les efforts de nos gouvernements respectifs pour rétablir les exemptions prévues à l'article 232 sur les tarifs de l'aluminium en Amérique du Nord. La suppression des tarifs, sans quotas, constitue un gain majeur pour l'ensemble du secteur et permettra de soutenir la croissance et les investissements sur le territoire. Nous sommes impatients de travailler avec nos gouvernements pour assurer que la mise en oeuvre de cette annonce garantisse un commerce libre et équitable de l'aluminium et des produits en aluminium, basé sur des règles établies entre nos trois pays. Nous sommes heureux de constater l'engagement pris d'améliorer la coordination et la surveillance des transits de métal en Amérique du Nord, afin d'éviter le transbordement et l'évasion fiscale et douanière. Nos associations peuvent jouer un rôle important en aidant nos gouvernements dans cet effort en suivant et en analysant les tendances des flux commerciaux et les données du secteur. Comme indiqué dans notre lettre conjointe de mars dernier, le libre commerce, ouvert et bien surveillé de l'aluminium est un élément essentiel du succès de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Nous sommes impatients de travailler avec les dirigeants de chacun de nos pays dans les semaines et les mois à venir pour aider à mettre en application l'ACEUM. La prochaine étape consiste à s'unir pour relever le défi fondamental que doivent relever les producteurs d'aluminium du monde entier : la surcapacité injustement subventionnée en Chine. »

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 17:30 et diffusé par :