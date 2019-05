Bicester Village inaugure « Celebrating India » en présence des invités VIP Waris Ahluwalia, Jodie Kidd et Donna Air





LONDRES, 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- Bicester Village a reçu des invités VIP et la presse à l'occasion de l'inauguration de « Celebrating India », un nouveau magasin éphémère qui présente des créateurs et des marques rebattant les cartes du design et du stylisme indiens modernes, parmi lesquels on compte Manish Arora, Pippa Small, Beulah, Behno, Huemn, Dhruv Kapoor, Kanika Goyal Label, Kashmir Loom, Khosla Jani, SZ Blockprints, Tada & Toy et Tiipoi. La boutique s'inscrit dans le cadre de « All Things India », une campagne menée dans tout le village et qui célèbre la créativité et l'artisanat du pays, notamment la mode, la photographie, la bijouterie et l'art de vivre.

Desirée Bollier, présidente du conseil d'administration et directrice commerciale de Value Retail Management a accueilli les invités, dont Waris Ahluwalia, Jodie Kidd, Ruth Ganesh, membre du conseil d'administration d'Elephant Family, ainsi que Donna Air et Amandip Uppal, l'auteure de bestsellers sur la cuisine. Lors de l'inauguration de la boutique, les invités ont pu découvrir de près les créations dernier cri des talents les plus célèbres de l'Inde, avant de déguster un délicieux déjeuner d'inspiration indienne au Café Wolseley.

« Nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle vague de créateurs indiens talentueux au Bicester Village pour le lancement de notre campagne estivale 'All Things India'. À eux tous, les stylistes présentés dans le concept store 'Celebrating India' portent les couleurs et réaffirment le rôle de l'Inde dans l'agenda international du design et du stylisme. Alors, quel symbole plus éclatant pouvions-nous souhaiter que ces cinq magnifiques sculptures d'éléphants qui font honneur à l'une des icônes les plus célèbres de la nature ? The Bicester Village Shopping Collection est heureuse de s'associer à Elephant Family pour soutenir son travail si estimable dans la protection de ces créatures en voie d'extinction. » Desirée Bollier, présidente du conseil d'administration et directrice commerciale de Value Retail Management, gestionnaire de The Bicester Village Shopping Collection.

Partout ailleurs dans le village, six magnifiques éléphants grandeur nature illustrant le travail que mène Elephant Family sont exposés exclusivement jusqu'au 11 juin. Ces éléphants d'Asie sont sculptés avec du lantanier, une plante qui détruit leur habitat naturel, et les acheteurs peuvent faire un don dans le village à l'oeuvre de bienfaisance Elephant Family, fondée par le regretté Mark Shand.

Des oeuvres de Chris Caldicott, photographe de voyage mondialement connu, seront également exposées. Une sélection de ses photos marquantes est exposée au Village du 17 mai au 20 juin.

Les restaurants du Bicester Village proposent également des saveurs authentiques de l'Inde. Le Curry Leaf Café, récompensé par des prix, ouvre son premier établissement éphémère en dehors de Brighton pendant toute la saison estivale et sert de la cuisine de rue indienne aux accents modernes. Le Café Wolseley a ajouté à son menu le poulet au curry signé du chef Delaunay et servira une gamme de sablés faits spécialement en forme d'éléphant et de thés d'origine indienne, tous glacés séparément.

Les clients qui souhaitent faire entrer les saveurs indiennes chez eux pourront se procurer, dans le magasin éphémère « Celebrating India », le livre de cuisine d'Amandip Uppal, Indian Made Easy, qui marie les méthodes traditionnelles avec les contemporaines.

Celebrating India, une boutique éphémère présentant des créateurs, sera ouverte en exclusivité au Bicester Village jusqu'au 29 mai 2019.

Elephant Family

Elephant Family est une ONG internationale qui se consacre à la protection de l'éléphant d'Asie contre l'extinction dans la nature. Au cours des 50 dernières années, leur population a chuté de moitié et 90 % de leur habitat a disparu.

L'augmentation du commerce de la peau et des défenses, ainsi que l'escalade du conflit mortel entre les peuples et les éléphants pour l'espace vital et la nourriture, restent une menace constante. Elephant Family finance des projets pionniers dans toute l'Asie pour relier les fragments forestiers, prévenir les conflits et lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Depuis 2002, nous avons financé plus de 200 projets de conservation et levé plus de 15 millions de livres sterling par le biais d'évènements artistiques publics, une somme qui est destinée à cet animal emblématique et menacé.

