Levée des tarifs douaniers américains sur l'aluminium et l'acier - Un soulagement qui permettra à l'industrie métallurgique de reprendre son dynamisme, dit la FCCQ

MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'annonce de la levée des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadiens, imposés par les États-Unis il y a bientôt un an, est une bonne nouvelle pour l'économie québécoise, alors que l'élimination des surtaxes fera de l'Amérique du Nord un marché économique de plus en plus intégré, selon la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« C'est toute l'industrie entourant l'aluminium et l'acier qui pousse un soupir de soulagement », commente Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ, qui rappelle que le Canada est un partenaire essentiel pour les États-Unis dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium. Dans le cas de cette dernière industrie, pour le Québec seulement, les neuf alumineries produisent annuellement près de 3 millions de tonnes d'aluminium, soit 90 % de la production canadienne. Elles exportent environ 5 G$ d'aluminium sous forme brute chaque année en direction des États-Unis, soit environ 9 % des exportations totales au sud de la frontière.

Étant donné les liens commerciaux étroits entre les entreprises canadiennes et américaines, les surtaxes imposées par l'administration américaine, au plus fort des négociations sur le renouvellement du précédent Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ont eu des conséquences notables sur l'économie des deux pays, augmentant le coût d'un bon nombre de produits de consommation courants et processus manufacturiers utilisant de l'aluminium ou de l'acier. « De nombreuses entreprises américaines choisissent d'utiliser le savoir-faire, les matières premières et les produits canadiens afin d'augmenter leur propre compétitivité », rappelle Stéphane Forget.

Pour la FCCQ, la prochaine étape importante est la ratification de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM) par les trois alliés commerciaux, faisant du Canada et du Mexique des partenaires privilégiés des États-Unis, s'étant engagés à lutter conjointement pour éviter le dumping des prix de l'aluminium et de l'acier.

« Dans plusieurs régions du Québec, un grand nombre entreprises sont liées, de près ou de loin, avec ces secteurs industriels. C'est donc une bonne nouvelle pour l'économie québécoise que de voir les surtaxes éliminées d'ici 48 heures », conclut Stéphane Forget.

