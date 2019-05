L'AELDPQ souhaite collaborer au comité d'experts en vue de l'élaboration d'une politique d'hébergement et de soins de longue durée





LAVAL, QC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'association des établissements de longue durée privés du Québec, qui regroupe les CHSLD privés non-conventionnées, se réjouit de l'annonce fait par la ministre responsable des Ainés et des Aidants naturels, madame Marguerite Blais concernant l'élaboration d'une politique d'hébergement de soins de longue durée. Cette politique s'avère une excellente nouvelle tant pour nos ainés qui composent près de 90% de la clientèle hébergée que les adultes de moins de 65 ans qui ne peuvent demeurer à domicile en raison d'une déficience physique, intellectuelle ou des problèmes de santé mentale. Cette nouvelle vision saura nous propulser vers l'avenir avec une approche plus humaine et mieux adaptée aux nombreux défis auxquels nous faisons face en hébergement.

Depuis l'arrivée du présent gouvernement, le secteur de l'hébergement bénéficie enfin d'une grande écoute et d'un souci d'offrir une meilleure qualité de soins et de services à la clientèle.

Le lancement des travaux par la création du comité d'experts et du comité consultatif par la suite, démontre la ferme intention et la détermination de madame Marguerite Blais, de passer du discours à l'action.

En tant que propriétaires-gestionnaires de CHSLD privés non-conventionnés, nos membres sont conscients de l'importance de revoir l'offre de services pour répondre aux besoins complexes et variés des personnes hébergées dont la clientèle de moins de 65 ans. La réflexion des experts permettra très certainement d'établir les fondements d'une approche de l'hébergement de demain.

À cet effet, l'AELDPQ propose qu'un de ses membres, propriétaire-gestionnaire d'un CHSLD privé non-conventionné, puisse joindre le comité d'experts mis en place par la ministre, afin de contribuer positivement au développement de cette nouvelle vision. Notre expertise en hébergement et notre connaissance de la gestion privée permettraient d'enrichir les échanges et d'établir une politique d'hébergement et de soins de longue durée qui optimise la contribution de tous les milieux d'hébergement dans le respect des spécificités de chacun, afin de faire face aux enjeux actuels et futurs pour le plus grand bénéfice de la clientèle.

Nous attendrons les premières ébauches de ces travaux avec un grand intérêt afin de les partager avec nos membres et établir ensemble les meilleures façons de les intégrer dans la gestion quotidienne de nos CHSLD privés.

