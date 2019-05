Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 475 000 $ à la ville de Saint?Jean?sur?Richelieu





SAINT?JEAN?SUR?RICHELIEU, QC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Saint?Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications), M. Louis Lemieux, est fier d'annoncer une aide financière de 476 500 $ destinée à la mise à niveau des réserves d'eau potable à l'usine de filtration de la rive ouest (secteur Saint-Jean). Ce projet profitera à plus de 75 000 résidents.

Citations :

« L'annonce de cet investissement gouvernemental est une excellente nouvelle pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et pour ses citoyens. L'amélioration de la gestion de l'eau et des infrastructures est essentielle au développement des municipalités et est garante de la qualité de vie de la population. »

Louis Lemieux, député de Saint?Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications)

« La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est soucieuse d'offrir à ses citoyens une eau potable d'excellente qualité, surpassant même les critères définis par le règlement québécois. Cette contribution financière a donné de l'élan à nos ambitions. Les travaux de réfection et de mise à niveau de nos installations nous permettront de maintenir la qualité de notre eau potable. »

Alain Laplante, maire de Saint-Jean?sur?Richelieu

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

