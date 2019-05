Christine Sinclair rejoint l'équipe Visa à la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019(MC)





L'équipe Visa continue de grandir avec 15 athlètes féminines inspirantes provenant de partout dans le monde.

TORONTO, le 16 mai 2019 /CNW/ - Visa Canada a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la joueuse de soccer canadienne Christine Sinclair, qui se joindra à l'équipe Visa en vue de la Coupe du monde féminine de la FIFA MC qui aura lieu en France cet été. Reconnue comme étant l'une des meilleures joueuses de soccer au monde, la joueuse originaire de Burnaby a déjà cumulé 180 buts dans sa carrière, et elle est à 4 buts du record mondial de 184, qu'elle devrait dépasser en France cet été.

Sinclair a compté son premier but international lors de la compétition de la Coupe Algarve 2000. Elle était en tête des buteurs de toutes les équipes participant aux Jeux olympiques de Londres en 2012, un exploit qui lui a valu l'honneur de porter le drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture des Jeux. Elle a été nommée Joueuse canadienne de l'année à 14 reprises et a été en nomination 7 fois pour le prix de la Meilleure Joueuse de la FIFA. Elle a été nommée Officière de l'Ordre du Canada en 2017. Une liste complète de ses distinctions, y compris celles méritées lors de sa carrière universitaire avec l'Université de Portland Pilots, remplirait des pages et des pages.

« Nous sommes très enthousiastes de recruter Christine Sinclair dans l'équipe Visa », a déclaré Brenda Woods, vice-présidente du marketing, Visa Canada. « Le partenariat de longue date de Visa avec la Coupe du monde féminine de la FIFAMC agit en tant que catalyseur pour le changement, prenant position pour la responsabilisation des femmes et rehaussant le sport féminin. Le dévouement de Christine Sinclair à son sport et sa capacité à repousser les limites font d'elle l'une des meilleures joueuses de football au monde. Nous allons encourager Christine et Équipe Canada, alors qu'elles affronteront les meilleures joueuses lors de la Coupe du monde féminine de la FIFAMC qui se tiendra cet été. »

« Je suis ravie de représenter le Canada au sein de l'Équipe Visa à la Coupe du monde féminine de la FIFAMC cette année, » a déclaré Christine Sinclair. « Le dévouement de Visa à responsabiliser les femmes, et particulièrement les athlètes, est marquant. J'ai très hâte à cette collaboration afin de faire connaître le soccer féminin canadien à l'échelle internationale et d'aider le Canada à gagner à la Coupe du monde féminine de la FIFAMC. »

Partenaire de longue date de la Coupe du monde féminine FIFAMC, Visa a fondé son programme d'Équipe Visa en 2000 et a parrainé plus de 400 athlètes à ce jour, dans le but de fournir aux athlètes les outils, les ressources et le soutien dont elles ont besoin pour réaliser le rêve de leur vie, tant en compétition qu'ailleurs, et ce, sans égard à leurs origines ou à leurs antécédents. Équipe Visa est unifiée par les athlètes qui incarnent les valeurs d'acceptation, de partenariat et d'inclusion de Visa, en plus du talent athlétique auquel correspond leur personnalité.

Le tournoi de cette année constitue l'investissement le plus important sur les stades de Visa dans le monde du soccer féminin. Visa veillera à ce que les amateurs vivent l'expérience ultime à la Coupe du monde féminine FIFAMC en leur facilitant l'accès à la dernière technologie de paiement partout sur les stades. Par exemple, des cartes VISA prépayées sans contact et le paiement au moyen de bracelets seront offerts aux kiosques de service client Visa dans tous les sites officiels.

