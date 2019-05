Superstar du hip-hop, Travis Scott sera à la une lors du concert d'après-course Yasalam le vendredi soir du Grand Prix 2019 d'Abu Dhabi





ABOU DABI, Émirats arabes unis, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le circuit de Yas Marina et FLASH Entertainment ont révélé aujourd'hui le nom de la première superstar mondiale de la musique se produisant cette année au concert d'après-course Yasalam pour le weekend du GRAND PRIX 2019 de FORMULE 1 d'ETIHAD AIRWAYS à ABU DHABI.

Il a été annoncé que Travis Scott, sensation américaine du hip-hop, va venir avec son incroyable performance en direct, les grondements de sa sonorité urbaine et sa puissante image sur scène dans un spectacle qui fera les titres au concert d'après-course Yasalam à la du-Arena sur l'île de Yas le vendredi 29 novembre.

Travis Scott est l'un des artistes les plus énigmatiques et les plus populaires à avoir émergé dans une vague nouvelle et fraîche de stars américaines du hip-hop et il ne cesse depuis 2014 de conquérir des fans qui s'y connaissent en musique underground. L'année dernière a vu la parution de son méga album 'ASTROWORLD'.

Les fans peuvent s'attendre dans le spectacle en direct de Travis Scott à retrouver des succès comme 'Sicko Mode', 'Antidote' et 'Yosemite' et bien d'autres : il gratifiera la foule de morceaux tirés de ses trois albums en studio, et aussi de quelques surprises.

Dans une offre d'une valeur splendide aux fanatiques loyaux de la course, il y aura aussi jusqu'à 30 pour cent de remise de « lève-tôt », pour ceux qui achèteront leurs billets pour le Grand Prix d'Abou Dabi avant le 31 mai.

Dans la foulée de l'anniversaire de la dixième édition l'an dernier, le GRAND PRIX 2019 de FORMULE 1 d'ETIHAD AIRWAYS à ABU DHABI se déroulera du jeudi 28 novembre au lundi 2 décembre pour apporter cinq jours entiers de divertissements sur les pistes et en marge de celles-ci sur toute l'île de Yas.

Al Tareq Al Ameri, PDG du circuit de Yas Marina, a souligné : « Chaque année, les concerts d'après-course du Grand Prix d'Abou Dabi accueillent dans la capitale des Émirats arabes unis certaines des plus grandioses, des plus fameuses et des plus passionnantes performances musicales du monde dans des spectacles extraordinaires qui s'inscrivent dans l'Histoire.

« Cette année ne sera pas différente. Nous sommes enthousiastes d'annoncer que Travis Scott, l'un des meilleurs interprètes de hip-hop et R&B de la planète sera en tête d'affiche pour le concert d'après-course du vendredi soir.

« Avec cinq jours entiers de divertissements sur piste et hors-piste préparés pour 2019, nous sommes impatients d'accueillir les fans de la course et de la musique qui convergent de l'ensemble des ÉAU, de la Région et du monde vers le circuit de Yas Marina au moment où nous marquons notre seconde décennie d'un succès exceptionnel. »

Les billets sont disponibles en ligne sur www.yasmarinacircuit.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/888236/Travis_Scott_Yas_Marina_Circuit.jpg

