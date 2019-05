La Fondation Marie-Vincent lance son programme de prévention de la violence sexuelle pour les tout-petits





MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que la Fondation Marie-Vincent lance son programme de prévention de la violence sexuelle pour les tout-petits, le programme Lanterne.

Qu'est-ce que le programme Lanterne ?

Le programme Lanterne est un programme de prévention de la violence sexuelle

qui s'adresse aux enfants d'âge préscolaire et aux adultes qui gravitent autour d'eux. Il mise sur l'éducation à la sexualité et la promotion des relations égalitaires. Bien évidemment, le programme est adapté au niveau de développement des tout-petits. Il s'arrime aussi avec le programme d'éducation à la sexualité qui a été mis en place dans les écoles primaires et secondaires du Québec.

Pourquoi prévenir la violence sexuelle auprès des tout-petits ?

Parce que 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 10 seront victimes d'agression sexuelle avant l'âge de 18 ans ; 53 % des victimes d'agression sexuelle ont moins de 18 ans et parmi celles-ci, 13 % ont moins de 5 ans. Parce que les tout-petits sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle puisqu'ils ne peuvent pas toujours mettre des mots sur ce qu'ils vivent ; ils ne font pas encore la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal et ne reconnaissent pas encore les situations à risque.

Comment prévenir la violence sexuelle auprès des tout-petits ?

C'est en misant sur l'éducation à la sexualité et la promotion des relations égalitaires que nous pouvons prévenir la violence sexuelle auprès des tout-petits à travers de petits gestes simples, concrets et faciles à intégrer au quotidien.

Les outils du programme Lanterne

Plusieurs outils ont été créés pour les tout-petits, leurs parents et les professionnels, en collaboration avec plusieurs partenaires : des livres qui visent à transmettre des notions de base sur les relations égalitaires et les habiletés de protection de soi ; un jeu qui amène les enfants à reconnaître les actions qui ne doivent pas se retrouver dans un jeu, par exemple qu'aucun jeu ne devrait inclure les parties intimes.

Cinq vidéos destinées aux parents et à tous les adultes gravitant autour des jeunes enfants ont aussi été réalisées. Elles visent à démontrer aux adultes, qu'à travers de simples gestes quotidiens, ils font de l'éducation à la sexualité et aux relations égalitaires, ce qui, à plus long terme, aide à prévenir la violence sexuelle. C'est la porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, Mélissa Désormeaux-Poulin, qui a prêté sa voix pour la narration des vidéos.

Les outils ont été conçus en fonction des besoins et préoccupations des parents, des intervenantes et intervenants mais aussi avec l'objectif que toutes les activités s'intègrent facilement dans leur quotidien.

Les livres, les vidéos et plusieurs autres outils et conseils sont disponibles dans la section prévention du site www.marie-vincent.org. Les outils peuvent être téléchargés gratuitement ou achetés en ligne.

À propos de la Fondation Marie-Vincent

La Fondation Marie-Vincent contribue à prévenir la violence sexuelle en ciblant les enfants, les adolescents, les parents, les professionnels et la population générale. Dans cette optique de prévention, elle vient également en aide aux enfants présentant des comportements sexuels problématiques.

Elle aide les enfants et les adolescents victimes de violence sexuelle et leur famille à surmonter cette épreuve en s'assurant que des traitements spécialisés leur sont offerts.

Elle mise constamment sur les meilleures pratiques dans le domaine de la violence sexuelle en soutenant une Chaire interuniversitaire de recherche et en demeurant à l'affût des nouvelles réalités sociales.

marie-vincent.org

SOURCE Fondation Marie-Vincent

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 10:30 et diffusé par :