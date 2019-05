Éric Phaneuf prend la direction de Walter Capital Partenaires





MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - M. Pierre Somers, président et chef de la direction du Groupe Walter, a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Éric Phaneuf au poste de président et chef de la direction de Walter Capital Partenaires (« Walter Capital »).

« Éric incarne les valeurs et la vision du Groupe Walter, qui s'articulent autour de l'entrepreneuriat qui anime le Groupe depuis plus de 70 ans, déclare M. Pierre Somers, président et chef de la direction, Groupe Walter. Il performe très bien dans notre écosystème axé sur l'esprit entrepreneurial et l'excellence opérationnelle, en plus de travailler main dans la main avec nos partenaires pour trouver des solutions gagnantes. »

M. Phaneuf fait partie de l'équipe de Walter Capital depuis la fondation de la firme en 2015. Dans son rôle d'associé directeur, il a su démontrer sa grande capacité à travailler en partenariat avec les entreprises en portefeuille pour propulser leur croissance. Sa contribution à l'élaboration et à l'exécution de la stratégie d'investissement de la firme a permis de mettre en place un fonds de 200 millions de dollars - dont 100 millions sont déjà investis dans des actifs de grande qualité. Il a également été un élément clé de la création d'un écosystème qui permet aux entreprises de bénéficier de la vaste expérience d'entrepreneuriat du Groupe Walter et de l'accompagnement de dirigeants aguerris.

« Dès son premier jour chez Walter Capital, Éric a été partie prenante de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie qui nous a menés au succès que nous connaissons aujourd'hui, précise René Fournier, président et chef des investissements, Société financière Walter. Il est de la trempe des leaders qui se révèlent de réels partenaires pour appuyer notre croissance et celle de nos entreprises en portefeuille. »

Avant de se joindre à Walter Capital, M. Phaneuf a occupé des postes de haute direction, qui témoignent de réalisations d'envergure, dans des entreprises nord-américaines cotées en Bourse et très actives sur les marchés étrangers, dont Cascades, MediaGrif et Megabrands.

Walter Capital Partenaires est une firme de placements privés qui fait partie de la Société Financière Walter, une société d'investissement privée du Groupe Walter. Elle investit des capitaux et du savoir-faire dans des PME déjà bien établies pour accélérer leur croissance, en s'appuyant sur l'historique entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de dirigeants d'entreprises de ses associés directeurs, ce qui permet à Walter Capital d'offrir aux entreprises une valeur ajoutée qui va au-delà de l'investissement. Établie à Montréal, l'entreprise bénéficie d'un solide réseau international. www.waltercapital.ca

