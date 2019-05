Nexen Tire annonce l'inauguration officielle de l'Institut central de recherche de Nexen, « THE NEXEN univerCITY »





- L'institut central de recherche de la société servira de pôle de R&D à ses centres mondiaux aux États-Unis, en Europe et en Chine

- La société a terminé la construction de quatre grandes installations, dont des centres de R&D situés en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'une usine en République tchèque

SÉOUL, Corée du Sud, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- Nexen Tire, l'un des principaux fabricants de pneus au monde, a annoncé que la cérémonie d'inauguration de « THE NEXEN univerCITY », sur lequel la société mise pour booster sa croissance future, s'était tenue le 30 avril 2019.

Plus de 300 personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture, dont le président de Nexen Tire, Kang Byeong Jung, le PDG de Nexen Tire, Travis Kang, le président de la Fédération des employeurs de Corée, Sohn Kyung Shik, le président de la Fédération des entreprises coréennes de taille moyenne, Kang Ho Gab, ainsi que des cadres et des membres du personnel de l'Institut central de recherche de Nexen.

Situé dans le complexe industriel Magok à Séoul, Nexen Tire a investi 200 milliards KRW sur deux ans pour développer « THE NEXEN univerCITY », un bâtiment de plus de 57 000 mètres carrés composé de huit étages supérieurs et deux étages souterrains, qui comprend des complexes de recherche et d'affaires.

L'espace de travail a été conçu comme un environnement d'innovation ouvert destiné à maximiser la concentration et le travail d'équipe. Pour préparer l'arrivée de technologies encore plus intelligentes, diverses installations ont été dotées d'un centre de recherche et développement (R&D) permettant de prévoir et de mettre en oeuvre des performances optimales telles que la fabrication de produits OE/RE, la technologie de l'intelligence artificielle et la technique de virtualisation des pneus, ainsi que d'un centre de recherche sur la performance destiné à évaluer la performance des pneus et des véhicules et un centre de recherche sur les matériaux pour analyser diverses dimensions nano et macro sur différents matériaux.

Avec la création de ces installations, Nexen Tire entend accroître ses capacités de R&D afin de répondre rapidement à ce marché en constante évolution et aux demandes particulières de l'industrie automobile locale et mondiale. En outre, l'Institut central de recherche de Magok servira de pôle de R&D à ses centres de R&D locaux et mondiaux situés à Yangsan, à Changnyeong, en Allemagne, en République tchèque, aux États-Unis et en Chine.

« THE NEXEN univerCITY » combine les notions « Nexen Universe » (l'univers Nexen) et « City » (la ville) et reflète les valeurs fondamentales de la société ? défi, créativité et collaboration ? ainsi que sa philosophie d'entreprise, rappelant les possibilités infinies et les avantages qu'offre Nexen.

La cour et la toiture végétalisée aux multiples formes hélicoïdales constituent l'espace principal de «THE NEXEN univerCITY », qui abrite la culture d'entreprise de Nexen Tire, axée sur la communication et la coopération.

De plus, l'extérieur de l'installation est matérialisé par des sculptures de pneus en référence aux caractéristiques de l'industrie. Dans le hall d'accueil, un impressionnant mur multimédia de 30 mètres de large et 7 mètres de haut affiche une vidéo présentant le concept créatif et artistique derrière « THE NEXEN univerCITY ». Le bâtiment respectueux de l'environnement est doté d'un système d'alimentation solaire, d'un système de ventilation par le sol et d'une toiture végétalisée afin de prévenir les dommages thermiques, ce qui lui a valu de recevoir le certificat d'efficacité énergétique de bâtiment de niveau 1 de l'Agence coréenne de l'énergie.

« L'Institut central de recherche de Magok est la parfaite illustration de l'identité et de la dynamique de croissance inscrite dans l'ADN de Nexen Tire, qui a progressé comme aucune autre entreprise dans le monde », a déclaré Travis Kang, PDG mondial de Nexen Tire. « Nous jouerons un rôle central et mondial qui donnera au mouvement davantage de valeur et transformera le paradigme de l'industrie des pneus en apportant de nouveaux changements et avantages encore jamais vus. »

En attendant, alors que cette année marque le 77e anniversaire de la création de Nexen Tire, la société a inauguré le nouvel Institut de recherche central Magok et terminé la création de quatre installations mondiales. Avec l'expansion de ses centres de R&D en Europe et aux États-Unis, y compris l'exploitation de son usine en République tchèque et l'ouverture de l'Institut central de recherche Magok à Séoul, Nexen Tire dispose désormais des infrastructures nécessaires pour assurer sa croissance à l'échelle internationale.

À propos de Nexen Tire

La société Nexen Tire, fondée en 1942, est un fabricant mondial de pneus basé à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus affichant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire collabore avec 491 concessionnaires dans 141 pays à travers le monde (juillet 2015) et possède trois usines de production, deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une en Chine (Qingdao). Une autre usine à Zatec, en République tchèque, sera opérationnelle d'ici 2019. Nexen Tire fabrique des pneus pour les voitures de tourisme, SUV et camions légers, pneus qui bénéficient de technologies avancées et se démarquent par l'excellence de leur conception. La société se consacre également à la fabrication de pneus UHP (ultra hautes performances) intégrant des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus de première monte à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays. En 2014, la société a réussi un exploit remarquable en devenant le premier fabricant de pneus du monde à remporter les quatre plus prestigieux prix mondiaux de design. Pour en savoir plus, consultez http://www.nexentire.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/879647/Panoramic_view_and_Courtyard_view_of__THE_NEXEN_univerCITY___Source__L2_ARCHIVE.jpg

