Le ministre Garneau annonce d'autres restrictions à la navigation et des mesures supplémentaires concernant les inondations





OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a pris un nouvel arrêté d'urgence pour étendre la zone visée par les restrictions à la navigation à des zones inondées précises afin de protéger la sécurité des résidents et celle des navires et bateaux, et d'aider les premiers intervenants à faire leur travail en zone inondée.

De plus, la population est appelée à ne pas emprunter toute voie navigable en zone inondée au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick (y compris les voies qui ne sont pas visées par les restrictions) pour garantir la sécurité de la navigation et prévenir les dommages aux infrastructures et à l'environnement.

En raison de l'ampleur des inondations et à la suite de consultations avec les autorités locales et les forces de l'ordre, le ministre Garneau a étendu la zone visée par les restrictions à la navigation. Pour éviter que la circulation des navires pose un risque à la sécurité des personnes ou qu'elle cause des dommages aux propriétés, aux infrastructures et à l'environnement, des collectivités dans la région de Muskoka font maintenant partie des zones inondées auxquelles l'arrêté d'urgence s'applique et où la navigation de bateaux et navires autres que les bateaux et navires d'urgence est strictement interdite.

Le nouvel arrêté d'urgence s'ajoute à celui publié le 27 avril et s'applique maintenant aux eaux suivantes :

la partie de la rivière des Outaouais, située dans la province de l' Ontario ou dans la province de Québec, entre la ville de Gatineau et le barrage de Carillon;

ou dans la province de Québec, entre la ville de et le barrage de Carillon; le lac des Deux Montagnes situé dans la province de Québec;

situé dans la province de Québec; la rivière des Mille Îles située dans la province de Québec;

la rivière des Prairies située dans la province de Québec;

le lac Muskoka situé dans la province de l' Ontario ;

; le bras nord de la rivière Muskoka située dans la province de l' Ontario ;

; le bras sud de la rivière Muskoka située dans la province de l' Ontario ;

; la rivière Moon située dans la province de l' Ontario .

De plus, une limitation de la vitesse à 9 noeuds pour la circulation vers l'amont et à 11 noeuds pour la circulation vers l'aval a été imposée entre l'Île des Barques et Batiscan, au Québec.

Les personnes qui ne peuvent accéder à leur propriété que par l'utilisation d'une embarcation sont exemptées des dispositions de l'arrêté d'urgence et autres restrictions pour se rendre à leur propriété et en revenir. Tout citoyen qui doit emprunter une voie navigable pour se rendre à sa propriété doit naviguer le plus lentement possible.

Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende. Les violations de vitesse entre Ile aux Barques et Batiscan peuvent s'élever à 1 million de dollars, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 18 mois, ou de ces deux sanctions, ou encore de la saisie du navire ou du bateau.

Citations

« À la lumière de la situation qui s'aggrave, une partie de la région de Muskoka a été ajoutée à l'arrêté d'urgence afin de mieux protéger les résidents et d'éviter des dommages. Mon ministère continue d'évaluer la situation de près dans toutes les zones inondées, et je n'hésiterai pas à prendre d'autres mesures au besoin. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Liens connexes

Arrêté d'urgence visant les zones inondées

http://www.tc.gc.ca/fra/medias/arrete-urgence-no-2-visant-zones-inondees.html

Avertissements de navigation

NW-Q-0607-19 http://nis.ccg-gcc.gc.ca/public/rest/messages/fr/message/11665

NW-Q-0582-19 http://nis.ccg-gcc.gc.ca/public/rest/messages/fr/message/11305

NW-Q-0606-19 http://nis.ccg-gcc.gc.ca/public/rest/messages/fr/message/11671

NW-Q-0607-19 http://nis.ccg-gcc.gc.ca/public/rest/messages/fr/message/11665

NW-Q-0550-19 http://nis.ccg-gcc.gc.ca/public/rest/messages/fr/message/10561

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 20:43 et diffusé par :