Le Dreamliner de WestJet effectue son premier vol transatlantique





Le vol inaugural entre Calgary et Londres marque un nouveau chapitre dans la stratégie mondiale de WestJet

CALGARY, le 29 avril 2019 /CNW/ - WestJet a lancé officiellement son nouvel appareil Dreamliner, doté de nouveaux sièges long-courriers en cabine Affaires, avec le vol WS1 entre Calgary et Londres (Gatwick). Il s'agissait d'une première pour le nouveau 787 Dreamliner de WestJet, qui affichait complet et était attendu à Gatwick à 11 h, heure locale. Le vol de retour, WS2, décollera de Londres lundi à 13 h, heure locale.

« C'est une journée fantastique pour WestJet qui franchit une étape importante dans son projet de devenir un transporteur aérien offrant un service complet à l'échelle mondiale, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. Londres est rapidement devenue un marché important pour nous, avec des vols à partir de six villes au Canada. Ce n'est pas par hasard si le premier vol transatlantique du Dreamliner s'effectue à destination de notre plus important marché international, à partir de la plaque tournante de Calgary, notre port d'attache. »

« Depuis le premier vol de WestJet à partir de Gatwick il y a trois ans, ces services ont connu un véritable succès; des milliers de passagers voyageant pour les affaires ou pour le plaisir ont profité des liaisons essentielles à bas prix entre le Royaume-Uni et le Canada, a mentionné Guy Stephenson, chef des services commerciaux de l'aéroport de Gatwick. WestJet est de plus en plus présente à l'aéroport de Gatwick, et nous sommes extrêmement ravis de soutenir ce transporteur aérien qui fait son entrée dans une nouvelle ère qui revêt une grande importance. Le lancement du 787 Dreamliner permettra d'augmenter le nombre de sièges d'environ 24 000 par année pour la liaison entre Gatwick et Calgary avec le même nombre d'appareils, et ses moteurs qui consomment moins de carburant nous aideront dans notre mission de devenir l'aéroport le plus respectueux de l'environnement au Royaume-Uni. »

Hal Eagletail, membre de la nation Tsuut'ina située sur le territoire du Traité no 7 au sud de l'Alberta, Keith Henry, président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), et David Goldstein, président-directeur général de Destination Canada, étaient à bord du vol inaugural pour célébrer et promouvoir l'un des secteurs à croissance rapide du tourisme canadien, le tourisme autochtone.

« Faire partie de ce vol inaugural du Dreamliner avec WestJet nous donne une occasion fantastique de faire connaître au Royaume-Uni et au reste de l'Europe les expériences autochtones enrichissantes qui attendent d'être découvertes partout au Canada, a affirmé Keith Henry, président-directeur général de l'ATAC. Notre analyse révèle que le tiers des visiteurs internationaux au Canada cherchent des moyens de faire l'expérience de la culture autochtone. WestJet nous ouvre littéralement de nouvelles voies aériennes vers ces importants marchés ».

Le premier Dreamliner de WestJet, numéro de queue 901, a été nommé Clive Beddoe en l'honneur du fondateur et président du conseil de la compagnie aérienne, qui était également à bord de l'appareil.

« Le vol d'aujourd'hui est une expérience émotive que je suis ravi de partager avec ma famille, 320 invités de WestJet et notre fantastique équipage, a souligné Clive Beddoe. Nous sommes heureux de constater que la demande est importante pour les classes Affaires et Privilège étant donné que nous offrons aux voyageurs des horaires pratiques et un service attentionné qui fait notre marque ».

« Cela montre un niveau élevé de confiance pour les futurs clients qui voyageront pour le plaisir ou pour les affaires entre le Canada et le Royaume-Uni, a affirmé Mme Janice Charette, haute-commissaire du Canada. Nous sommes également ravis que WestJet ait profité de l'événement d'aujourd'hui pour mettre en valeur les peuples autochtones du Canada et leur apport au tourisme au Canada ».

« Au moment où le premier Boeing 787 Dreamliner prend son envol pour l'aéroport de Gatwick, à Londres, WestJet entre dans une nouvelle ère du service aérien international, a fait remarquer Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary. Nous sommes fiers que WestJet ait commencé ses activités à YYC, et nous serons là pour la soutenir lorsque de nouvelles destinations seront ajoutées. »

Le 17 mai, WestJet inaugurera le vol direct du Dreamliner entre Calgary et Paris et son vol transatlantique entre Calgary et Dublin le 1er juin.

Les appareils Dreamliner de WestJet transportent 320 invités dans des cabines aménagées en trois classes, y compris la toute nouvelle cabine Affaires du transporteur comportant 16 places privées avec fauteuils-lits, une cabine Prestige de haut niveau et une cabine Économique mise à jour.

WestJet est le transporteur aérien le plus important de Calgary. D'ici juin 2019, WestJet offrira des vols sans escale vers 68 destinations, tout en offrant plus de 1 000 vols par semaine depuis YYC. Plus de Calgariens choisissent WestJet pour leurs déplacements aériens que tout autre transporteur.

Nouveau service WestJet sans escale :

Route Fréquence Départ Arrivée Date

d'entrée en

vigueur Calgary - Londres

(Gatwick) Quotidienne 19 h 20 11 h +1 28 avril 2019 Londres (Gatwick) -

Calgary Quotidienne 13 h 30 15 h 40 29 avril 2019

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

