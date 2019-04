La blockchain de LVMH ouvre une nouvelle ère pour le luxe authentique





MILAN, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- Accéder à une confirmation simple et rapide de l'authenticité d'un produit sera bientôt la nouvelle norme dans le monde du luxe grâce à la technologie blockchain et LVMH, selon un nouveau rapport de Certilogo.

Le rapport Making Blockchain Real : LVMH and the Future of Authentic Luxury (Faire de la blockchain une réalité : LVMH et l'avenir du luxe authentique) examine le potentiel culturel et commercial de la technologie blockchain dans le cadre de l'authentification des produits et de la transparence de la chaîne logistique, deux nouvelles priorités pour les clients du luxe à l'ère numérique.

Le site d'informations Coindesk souligne que le projet de LVMH sera lancé en mai ou juin pour Louis Vuitton et Parfums Christian Dior, faisant de LVMH le premier acteur de premier plan du monde du luxe à adopter la technologie blockchain au service du suivi et de l'authentification des produits à grande échelle.

« Quand un grand nom d'une telle envergure et inspirant autant de respect comme LVMH décide que l'authentification des produits est incontournable pour les clients du monde du luxe, il est temps pour chaque marque qui se place sur le créneau du luxe et du haut de gamme de prêter attention », a déclaré Michele Casucci, fondateur et PDG de Certilogo

Fournissant des services d'authentification à plus de 80 marques internationales , Certilogo a préparé le rapport Making Blockchain Real pour identifier les forces et les faiblesses uniques de la technologie blockchain en tant que plate-forme permettant d'inspirer la confiance, d'engager les clients avertis du monde entier et d'apporter une nouvelle valeur ajoutée à l'expérience des achats d'articles de luxe.

« La blockchain est l'une des technologies les plus passionnantes de notre génération pour montrer aux consommateurs d'où vient un produit, qui l'a fabriqué, de quoi il est fait et s'il est authentique, mais il y a aussi certaines limites à respecter », ajoute M. Casucci.

Le rapport cite sept axes de développement à suivre dans le déploiement de LVMH et l'adoption du projet par les marques. « C'est le début d'une nouvelle ère pour le luxe authentique et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde », conclut M. Casucci. « Nous avons hâte d'obtenir des précisions de la part de LVMH lorsque celles-ci seront divulguées. »

À PROPOS DE CERTILOGO

Certilogo est le leader mondial de l'authentification numérique des produits et de l'engagement des consommateurs pour les secteurs de la mode et du luxe.

