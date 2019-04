Donnons-nous le mot pour réduire la pollution : ensembellir, ou se rassembler pour une 10e saison des corvées avec Mission 100 tonnes





MONTRÉAL, le 27 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le coup d'envoi de la 10e saison des corvées de propreté à Montréal a été donné aujourd'hui dans l'arrondissement de Verdun, le long des berges. L'activité était organisée cette année conjointement par la Maison de l'environnement de Verdun et par la Mission 100 tonnes . M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun et responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des relations gouvernementales était présent lors de l'évènement.

Pour sa 2e année d'existence, Mission 100 tonnes s'est donnée pour mandat d'organiser en collaboration avec les administrations locales, des activités de nettoyage des berges dans les onze arrondissements riverains du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies. Depuis son avènement, sept corvées de propreté ont été organisées dans les arrondissements et plus de 5 tonnes de déchets ont été ramassées. D'autres événements ont eu lieu ailleurs dans la province.

« La préservation de la qualité des cours d'eau est une priorité pour Montréal. Son réseau de suivi des milieux aquatiques surveille continuellement l'évolution de leur qualité avec pour objectif de permettre aux citoyens la réappropriation de leurs berges », a déclaré Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des relations gouvernementales.

« Nous sommes fiers que la Ville de Montréal ait décidé de soutenir la Mission 100 tonnes. Par cette décision, Montréal illustre bien son engagement environnemental et sa volonté de créer une ville plus durable. Nous souhaitons que cet engagement de la métropole incite les autres municipalités de l'ensemble de la province à soutenir et à entreprendre des actions environnementales concrètes dans les meilleurs délais », a indiqué Jimmy Vigneux chef de mission et Lyne Morissette chef scientifique de la Mission 100 tonnes.

« Par ces initiatives, nous sensibilisons les citoyennes et citoyens aux impacts négatifs des déchets microplastiques dans les cours d'eau », a ajouté M. Parenteau.

En bref :

Annuellement, près de 25 000 citoyens et citoyennes participent bénévolement aux corvées de propreté soutenues par la Ville de Montréal. L'an dernier, 551 corvées dans les rues, les ruelles et les parcs ont été organisées par des citoyens et organismes montréalais pour améliorer la qualité de vie des citoyens et l'environnement.

soutenues par la Ville de Montréal. L'an dernier, 551 corvées dans les rues, les ruelles et les parcs ont été organisées par des citoyens et organismes montréalais pour améliorer la qualité de vie des citoyens et l'environnement. Les organisateurs de corvées reçoivent gracieusement de la Ville de Montréal des trousses contenant du matériel tel que desT-shirts, gants, sacs et outils d'information.

Les éco-quartiers peuvent prêter gratuitement des balais, râteaux, pelles et pinces à déchets aux citoyens qui leur en font la demande.

Pour supporter les activités de l'organisme les Artisans du changement qui chapeaute la Mission 100 tonnes pour soutenir les activités de propreté des berges 2019, la Ville de Montréal a octroyée une contribution financière de 16 000 $.

Bien établie dans le milieu, la corvée de Verdun a accueilli l'an dernier près de 225 participants.

Les citoyens intéressés à organiser ou à participer aux centaines de corvées citoyennes peuvent s'inscrire à Corvées de propreté | Ville de Montréal ou aux activités de Mission 100 via Facebook au www.facebook.com/mission100tonnes/

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 27 avril 2019 à 09:45 et diffusé par :