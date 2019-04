Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan soutiennent la construction d'un ensemble d'Habitat pour l'humanité à Saskatoon





SASKATOON, le 26 avril 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan travaillent avec Habitat pour l'humanité à Saskatoon afin de soutenir des familles saskatchewanaises qui ont besoin d'un logement sûr et abordable, d'un chez-soi.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL); l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) et Mme Barb Cox-Lloyd, directrice générale d'Habitat pour l'humanité (Habitat) Saskatoon ont annoncé la construction d'un ensemble de jumelés pour deux familles de Saskatoon ayant besoin d'un logement sûr et abordable.

Les deux logements, situés au 311 et au 313 Avenue W. South, seront des jumelés à demi-niveaux. Chacun aura quatre chambres et une superficie d'environ 1 500 pieds carrés (139 mètres carrés).

« Au fil des ans, notre gouvernement a fait équipe avec Habitat pour l'humanité afin de créer des logements sûrs et abordables pour les familles de la Saskatchewan, et le projet d'aujourd'hui ne fait pas exception. Les efforts et la coopération sont à l'honneur pendant chacun des chantiers, y compris celui de ces deux jumelés, à Saskatoon. Les sommes investies permettront de construire deux habitations pour des familles qui le méritent, un endroit qu'elles pourront fièrement appeler leur chez-soi. Notre gouvernement est - et sera toujours - fier de travailler pour cette cause. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement est heureux d'aider une autre famille de travailleurs de la Saskatchewan à accéder à la propriété. Pour nous, soutenir les projets d'Habitat pour l'humanité est une façon d'y contribuer. Nous sommes ravis de voir la construction de cet ensemble s'amorcer et de collaborer avec le gouvernement du Canada, ainsi qu'avec Habitat et ses partenaires, pour créer des logements abordables pour tous. »

- L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Habitat Saskatoon mobilise les collectivités afin d'aider les familles à gagner en force, en stabilité et en autonomie au moyen de la propriété abordable. Notre partenariat avec les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada est essentiel pour atteindre cet objectif. Grâce au soutien de ces deux partenaires et à l'appui de la collectivité, deux familles de Saskatoon pourront réaliser leur rêve d'être propriétaires de leur maison. »

- Barb Cox-Lloyd, directrice générale, Habitat pour l'humanité Saskatoon

Habitat Saskatoon souligne que ce projet de construction impliquera des jeunes. L'organisme a pris contact avec les écoles secondaires de la région pour encourager les élèves de 16 ans et plus à prendre part au projet. Il estime qu'autour de 350 élèves pourraient participer au chantier aux différentes étapes de la construction.

souligne que ce projet de construction impliquera des jeunes. L'organisme a pris contact avec les écoles secondaires de la région pour encourager les élèves de 16 ans et plus à prendre part au projet. Il estime qu'autour de 350 élèves pourraient participer au chantier aux différentes étapes de la construction. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons de l'organisme. La famille achète la maison à sa juste valeur marchande et rembourse un prêt hypothécaire sans intérêt ni mise de fonds correspondant à 25 % de son revenu brut annuel. Une fois la maison terminée, les familles partenaires d'Habitat lui remboursent un prêt hypothécaire abordable et sans intérêt dont les versements contribuent à la réalisation de nouveaux chantiers. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site https://www.habitat.ca/accueil-c1979.php.

, consultez le site https://www.habitat.ca/accueil-c1979.php. Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) versent conjointement 130 000 $ pour la construction de cet ensemble de jumelés dans le cadre de l' Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019 .

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) versent conjointement 130 000 $ pour la construction de cet ensemble de jumelés dans le cadre de l' . Le gouvernement de la Saskatchewan a aussi investi 123 000 $ par l'entremise de son fonds Summit Action Fund , qui vise à soutenir l'achat de terrains par Habitat Saskatoon.

a aussi investi 123 000 $ par l'entremise de son fonds , qui vise à soutenir l'achat de terrains par Habitat Saskatoon. Depuis mars 2009, le gouvernement de la Saskatchewan a contribué à hauteur de 10,85 millions de dollars aux projets d'Habitat. Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de la Saskatchewan en matière de logement : veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth : Vision 2020 and Beyond, plan qui décrit sa vision pour cette province dont la population devrait atteindre 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures à prendre pour garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 780 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

