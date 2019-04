Le gouvernement du Canada appuie un projet pilote de nouveau système d'information maritime en partenariat avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit





ESSIPIT, QC, le 26 avril 2019 /CNW/ - La protection des milieux marins et de tous les utilisateurs des océans et des cours d'eau du Canada revêt une importance capitale. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones et en étroite collaboration avec les intervenants locaux et les communautés côtières afin de protéger les milieux marins uniques du Canada, d'un bout à l'autre du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit recevra une somme de 285 308 $ pour sa participation à un projet pilote visant à élaborer, à mettre à l'essai et à évaluer un nouveau système d'information sur les activités maritimes. Ce système est un élément clé de l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes, qui fait partie du Plan de protection des océans.

Le système accessible sur le Web affichera un éventail de données maritimes utiles en temps quasi réel, notamment des données sur la circulation maritime, les conditions météorologiques et les zones de protection marine. Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit est l'une des dix organisations autochtones du Canada qui prennent part au projet pilote. Il mettra le système à l'essai, fournira des commentaires en conséquence et appliquera ses connaissances traditionnelles locales dans le but de l'améliorer et de le faire évoluer.

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit utilisera le système pour renforcer la sécurité maritime en surveillant, à l'échelle de la collectivité, la circulation maritime et les activités nautiques qui sont importantes à l'industrie locale du tourisme, notamment le kayakisme. Le financement appuiera l'embauche de personnel pour le projet, la mise à l'essai du système et la sensibilisation au projet au sein de la collectivité.

Le Plan de protection des océans, qui se chiffre à 1,5 milliard de dollars, est le plus important investissement réalisé jusqu'à présent pour protéger le littoral et les voies navigables du Canada. Cette stratégie nationale crée un système de sécurité maritime qui figure parmi les meilleurs du monde, et qui offre des possibilités économiques à la population canadienne tout en protégeant nos rives et l'eau potable pour les générations à venir. Ce travail se déroule en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

« Au moyen du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada investit dans la protection et la restauration de notre littoral. Pour préserver le plus long littoral au monde, une collaboration est nécessaire. C'est pourquoi nous sommes si fiers de collaborer avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, en plus de neuf autres organisations autochtones dans le cadre de l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes. Dans le cadre de cette initiative, nous travaillons avec nos partenaires d'un océan à l'autre pour améliorer la disponibilité et la qualité des données maritimes afin d'utiliser ces dernières pour éclairer la prise de décision. Grâce à cette innovation et à cette collaboration, notre système de sécurité maritime est plus fort que jamais. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le fleuve Saint-Laurent est une partie importante de la culture, de l'économie et de l'environnement d'Essipit, au Québec, et des collectivités avoisinantes. Nous sommes fiers de travailler avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, en plus des autres collectivités incluses dans le projet pilote, pour établir et mettre à l'essai ce nouveau système de sensibilisation aux activités maritimes. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

« Le milieu marin a toujours été important pour les Innus d'Essipit. Depuis des temps immémoriaux et jusqu'à ce jour, les ressources marines ont contribué à la subsistance des Essipiunnuat, que ce soit par la chasse aux phoques ou aux oiseaux migrateurs, à la pêche de divers poissons et à la récolte de mollusques. La Première Nation des Innus Essipit est également bien impliquée dans une économie moderne tournée vers les pêches commerciales et le récréotourisme en milieu marin. Le projet pilote de développement d'un système de connaissance de la situation maritime nous sera très utile pour bien traiter des enjeux environnementaux, culturels et économiques qui cohabitent dans l'estuaire du Saint-Laurent et dans le fjord du Saguenay.»

Martin Dufour

Chef de la Première Nation des Innus Essipit

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a annoncé plus de 50 initiatives au titre du Plan de protection des océans depuis son lancement en novembre 2016.

a annoncé plus de 50 initiatives au titre du Plan de protection des océans depuis son lancement en novembre 2016. L'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes, qui s'étend sur cinq ans et se chiffre à 62,5 millions de dollars, a été annoncée en novembre 2017.

Le système Web aidera les collectivités côtières à obtenir des données pertinentes leur facilitant la prise de décisions locales sur la planification des voies navigables, la détermination des zones sensibles, l'amélioration de la sécurité sur l'eau et la protection de l'environnement.

