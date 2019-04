Assemblée publique annuelle 2019 de VIA Rail Canada





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) invite le public à assister via webdiffusion à son Assemblée publique annuelle (APA) 2019 qui aura lieu le 28 mai 2019 à 16h, heure de l'Est, alors que la présidente du conseil d'administration, Françoise Bertrand, la présidente et chef de la direction, Cynthia Garneau, et d'autres dirigeants de VIA Rail feront état de la performance de la Société, ses récents résultats financiers et ses plans pour le futur.

Webdiffusion | Assemblée publique annuelle 2019 de VIA Rail Canada

Quand : Le mardi 28 mai 2019

16h, heure de l'Est



Comment : Visitez le https://studiocast.ca/client/viarail/event/6301/fr/

Vote sur les questions posées lors de l'APA

Cette année encore, le public sera mis à contribution pour déterminer les questions qui seront posées lors de l'APA.

Pour plus d'information sur le processus de soumission de questions, veuillez visiter le lien suivant : https://studiocast.ca/client/viarail/event/6301/fr/

La webdiffusion sera traduite simultanément et sera offerte dans les deux langues officielles. Des versions sous-titrées en anglais et en français seront aussi rendues disponibles sur la chaîne YouTube de VIA Rail après la webdiffusion.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

