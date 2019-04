Le gouvernement du Canada annonce le financement de projets qui amélioreront l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap





Veiller à ce que tous les Canadiens, quelles que soient leurs capacités, aient un meilleur accès à nos espaces publics et à nos milieux de travail

REGINA, le 25 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé l'octroi d'un soutien financier de plus de 11 millions de dollars sur deux ans à 14 organismes partout au Canada dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député fédéral de Regina-Wascana, l'honorable Ralph Goodale, était présent lors de l'annonce, qui s'est faite à l'Université de Regina.

L'Université de Regina est l'une des organisations qui recevront un soutien cette année dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité. Grâce à un soutien de 1 million de dollars au cours des deux prochaines années, l'Université prévoit rénover l'édifice Darke Hall et en rendre toutes les zones plus accessibles, y compris la scène, les salles de toilettes, le théâtre, le balcon, le hall d'entrée et les coulisses.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie des projets communautaires partout au Canada visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les lieux publics et les milieux de travail. Dans le cadre du processus de financement de 2018, des subventions pouvant atteindre 1 million de dollars par projet ont été accordées aux termes du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité pour appuyer la construction, la rénovation ou la restauration d'installations ou d'endroits offrant des programmes et des services visant à répondre aux besoins d'intégration sociale ou d'intégration au marché du travail des personnes en situation de handicap.

Pendant son séjour en Saskatchewan, la ministre Qualtrough a également participé à la troisième réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des personnes en situation de handicap, qui a eu lieu le mercredi 24 avril à Saskatoon. Lors de la réunion, la ministre a discuté des possibilités de collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux en matière de soutien aux personnes en situation de handicap, elle a partagé les faits saillants des initiatives du gouvernement du Canada en matière d'accessibilité, et elle a fait le point sur le projet de loi C-81, qui deviendra la Loi canadienne sur l'accessibilité lorsqu'il sera adopté.

Le projet de loi C-81, présentement à l'étude au Sénat, est une autre mesure concrète que prend le gouvernement du Canada pour éliminer les obstacles à l'accessibilité. Il vise à promouvoir un vaste changement organisationnel et culturel, tout en cernant, en éliminant et en prévenant de façon proactive les obstacles à la réalisation d'un Canada véritablement accessible.

Citations

« Grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité et à des partenariats avec des organismes comme l'Université de Regina, notre gouvernement veille à ce que les personnes en situation de handicap au Canada aient des occasions de participer à la société de façon égale. Le Canada est à son meilleur lorsque tout le monde est inclus, et toute la société tire profit de cette inclusion. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus inclusif et plus accessible. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et de l'Accessibilité

« Il ne fait aucun doute que tout le monde, c'est-à-dire les visiteurs et les étudiants de l'Université de Regina, profitera de ce grand projet. Grâce au soutien fédéral et aux efforts des gens dans des communautés comme la nôtre, de plus en plus de milieux de travail et d'espaces publics partout au Canada deviennent accessibles et inclusifs pour tous. Je suis très heureux de savoir que l'édifice Darke Hall en fera bientôt partie. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« L'Université de Regina est déterminée à faire en sorte que notre communauté d'apprentissage soit aussi inclusive et accessible que possible. Cet engagement s'adresse à tous les membres de la communauté du campus et d'ailleurs qui assisteront à des événements culturels au cours des prochaines années dans l'édifice Darke Hall rénové. Nous remercions le gouvernement fédéral pour son soutien visant à rendre ce lieu historique et magnifique pleinement accessible. »

- Vianne Timmons, rectrice et vice-chancelière, Université de Regina

Les faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité.

Le budget de 2017 a prévu 77 millions de dollars sur dix ans, à compter de 2018-2019, pour élargir les activités du Fonds pour l'accessibilité, ce qui a permis d'appuyer encore plus de projets de petite et moyenne envergure et de lancer un nouveau volet d'innovation axé sur les jeunes, afin que les Canadiens de toutes aptitudes aient un meilleur accès à leurs espaces communautaires et à leurs milieux de travail.

Le Fonds pour l'accessibilité a reçu un financement supplémentaire dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada . Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des circuits commerciaux et de transport et des collectivités rurales et nordiques du Canada .

. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des circuits commerciaux et de transport et des collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada fournira un soutien financier pour les 14 projets d'accessibilité suivants dans l'ensemble du pays aux termes du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité :

fournira un soutien financier pour les 14 projets d'accessibilité suivants dans l'ensemble du pays aux termes du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité : Rénovation et réaménagement : Complexe Arnaitok; Bibliothèque et centre d'informatique Atwater ; Blackburn Arena; Centre de développement Donald-Yaldei; Cercle de l'amitié de Québec; Bibliothèque publique Meaford ; Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, campus Truro ; Pacific Institute for Sport Excellence Society; Université de Regina, édifice Darke Hall ; et ministères communautaires Sonshine.

Construction : Centre communautaire Albion; immeuble du Camp Canak - locaux et activités; bassin thérapeutique Lionel-E.-Lalonde; et Centre autochtone des services urbains de l'Île?du?Prince?Édouard.

Construction : Centre communautaire Albion; immeuble du Camp Canak - locaux et activités; bassin thérapeutique Lionel-E.-Lalonde; et Centre autochtone des services urbains de l'Île?du?Prince?Édouard.

Liens connexes

Fonds pour l'accessibilité

Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

