Le Groupe LE DUFF s'implante industriellement en Chine





RENNES, France, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Déjà présent dans près de 100 pays, BRIDOR, filiale du Groupe Le Duff va accéder pleinement au marché chinois en lançant, à Pékin une activité de production de produits de boulangerie (pain, viennoiserie et pâtisserie, notamment de macarons).

BRIDOR a fait l'acquisition d'Amandine, une société de boulangerie française installée depuis 8 ans à Beijing qui fournissait, entre autres, des hôtels 5 étoiles, des restaurants gastronomiques mais aussi des compagnies aériennes.

Une équipe de 50 personnes dont 10 français, est actuellement en charge de ce projet ambitieux. Il occupe un site de 2000m², et représente un investissement de près de 6 millions d'euros. Cette unité de production permet au groupe de compléter industriellement sa présence commerciale en Chine et de poursuivre sa stratégie de développement en Asie.

L'expertise unique de BRIDOR devrait lui permettre de jouer un rôle de leader dans le secteur de la boulangerie sur ce continent. La réussite économique de cette stratégie passera nécessairement par le mariage de la tradition boulangère française avec la tradition culinaire chinoise (notamment pour ce qui concerne les arômes et les ingrédients). BRIDOR compte aussi se servir de cet outil pour mettre en place des modules de formation, d'apprentissage et de transmission des savoir-faire.

Le Groupe Le Duff se réjouit de l'appui du Ministre des Affaires Etrangères et de l'Europe Jean Yves Le Drian qui lors de sa visite officielle en Chine, le 25 avril, a accepté de faire la visite de ce site de production.

A propos du Groupe Le Duff

Le Groupe Depuis sa création en 1976, le Groupe Le Duff n'a cessé de grandir, d'innover et de se développer. Le Groupe Le Duff est le n° 1 mondial du secteur du Café Bakery, avec des enseignes comme Brioche Dorée, Fournil de Pierre, Kamps. Il est aussi présent en restauration traditionnelle en France avec une enseigne de spécialités italiennes, Del Arte. Aux Etats-Unis, avec deux enseignes de cuisine française : La Madeleine et Mimi's Café. Le groupe performe également dans l'industrie, avec Bridor (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie), Recettes de la Ferme des Loges et Cité Gourmande. Il a lancé en 2017 Gourming, place de marché pour les professionnels de l'alimentaire du monde entier. Aujourd'hui le Groupe compte plus de 35400 employés répartis dans plus de 100 pays. Chaque année, le groupe ouvre de nouveaux établissements et recrute de nombreux talents en France et dans le monde.

