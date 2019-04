Le gouvernement du Canada investit dans des bâtiments à consommation énergétique nette zéro





TORONTO, le 24 avril 2019 /CNW/ - La transition vers la croissance propre est l'une des plus grandes possibilités qui s'offrent au Canada. La transformation de nos façons d'utiliser l'énergie recèle un énorme potentiel économique et se traduira par la création de bons emplois pour les Canadiens dans la classe moyenne et une planète plus verte pour les générations futures.

M. Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 375?000 $ pour la réalisation d'études techniques préliminaires visant l'aménagement de collectivités à consommation énergétique nette zéro dans la région de Toronto. Les études porteront sur les terrains portuaires et sur l'enceinte du Centre municipal d'Etobicoke.

Les immeubles et les maisons sont à l'origine d'environ 17 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Les bâtiments à consommation énergétique nette zéro (CENZ) produisent au moins autant d'énergie qu'ils en consomment sur une base annuelle, et ces études visent à appliquer un principe semblable à l'échelle de la collectivité.

Ressources naturelles Canada a financé le projet par le biais de son programme d'innovation énergétique (PIE), qui soutient des projets destinés à accélérer le développement de technologies propres. Le PIE fait également partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, doté d'une enveloppe de 180 milliards de dollars.

Dans le cadre de Génération Énergie, dialogue pancanadien sur l'énergie au Canada, les Canadiens ont affirmé que notre pays pouvait jouer un rôle de chef de file dans le mouvement mondial de décarbonation. Nous continuerons de soutenir les programmes de production d'énergie propre qui créent des emplois, qui favorisent les investissements et la compétitivité de l'industrie et qui, en plus de promouvoir un avenir vert pour notre pays, l'aident à réaliser ses objectifs de lutte contre les changements climatiques à l'échelle internationale.

En bref

Notre pays se destine à un avenir fondé sur l'énergie propre. Notre gouvernement travaille donc avec les provinces, les territoires et l'industrie pour produire des codes de l'énergie, échanger des données, faire de la recherche-développement et mettre au point des stratégies de transformation des marchés dans le secteur du bâtiment. Ce travail concerté s'inscrit dans la continuité du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et de la stratégie canadienne pour les bâtiments, qui ont été élaborés en partenariat avec les provinces et les territoires au terme de vastes consultations auprès du public, des experts et des intervenants de l'industrie. Plus du tiers des réductions d'émissions de gaz à effet de serre prévues dans le Cadre pancanadien proviennent de mesures d'efficacité énergétique.

Citations

«?Ces études fourniront l'information dont a besoin la Ville de Toronto pour planifier et créer de nouvelles collectivités, les aidant à optimiser leur efficacité énergétique et à réduire leur empreinte carbone. Grâce à l'application de pratiques écoénergétiques et à l'utilisation de nouvelles technologies axées sur l'énergie renouvelable, les bâtiments à consommation énergétique nette zéro joueront un rôle de premier plan dans notre transition vers un avenir sobre en carbone.?»

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les collectivités à consommation énergétique nette zéro représentent un important aspect de notre stratégie de lutte contre les changements climatiques TransformTO. L'investissement du gouvernement du Canada aidera la Ville de Toronto à passer plus rapidement de la planification à la mise en oeuvre pour atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques. »

James Pasternak,

Ville de Toronto, conseiller municipal - York-Centre

Liens pertinents

