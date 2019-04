SEMAFO annonce la date de diffusion de ses résultats financiers du premier trimestre de 2019





MONTRÉAL, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO (TSX: SMF) (OMX: SMF) vous invite à participer à un appel conférence le 8 mai 2019 à 10 h 00 HAE au cours duquel les membres de la haute direction discuteront des résultats du premier trimestre de 2019.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de SEMAFO seront diffusés le 7 mai après la fermeture du marché TSX et seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la section « Investisseurs » à l'adresse www.semafo.com et sur le site Internet géré par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, à l'adresse www.sedar.com. Une retransmission audio de la conférence sera disponible pour une période de 90 jours sur le site Internet de SEMAFO à l'adresse www.semafo.com.

Tél. local & outremer : +1 (514) 225 7341 Tél. Amérique du Nord : 1 (888) 390 0605 Retransmission : www.semafo.com Retransmission outremer : +1 (416) 764 8677 Retransmission Amérique du Nord : 1 (888) 390 0541 Numéro d'accès : 629024# Expiration : le 15 mai 2019

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

