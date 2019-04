Gestion de Placements TD Inc. lance une première gamme de solutions de placements non traditionnels





TORONTO, le 24 avril 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles solutions de placements non traditionnels conçues pour les investisseurs qualifiés : le Fonds en gestion commune d'hypothèques et d'obligations à court terme Greystone TD et le Fonds en gestion commune de dette privée/publique Émeraude TD (les « Fonds »).

Ces Fonds, qui permettent de bénéficier de l'expertise en placements non traditionnels de Gestion de Placements Greystone TD (« Greystone TD »), sont offerts exclusivement aux clients des Services privés, Gestion de patrimoine TD.

« Ces fonds offrent aux investisseurs les avantages potentiels de la diversification en raison de leur faible corrélation avec le marché boursier, ainsi que la protection contre l'inflation », affirme Bruce Cooper, chef de la direction et chef des placements, GPTD. « Il s'agit du premier d'une série de produits de placement qui permettra de tirer parti de la longue expérience des deux sociétés pour répondre aux besoins uniques en matière de placement de nos clients des Services privés, Gestion de patrimoine. »

Le Fonds en gestion commune d'hypothèques et d'obligations à court terme Greystone TD vise à procurer un revenu et à préserver le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de prêts hypothécaires commerciaux ou de titres à revenu fixe canadiens, ou par une exposition à ce portefeuille.

Le Fonds en gestion commune de dette privée/publique Émeraude TD vise à procurer un revenu et à préserver le capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe des marchés privé et public, ou par une exposition à ceux-ci.

« Nous nous sommes engagés à offrir une expérience de placement hors pair à nos clients en les aidant à se constituer un patrimoine et à protéger ce qui compte réellement pour eux », raconte Dave Kelly, PVP et chef, Services privés, Gestion de patrimoine et Planification financière, Groupe Banque TD. « Ces nouveaux fonds, dirigés par l'expertise de GPTD et de Greystone TD, représentent une occasion exclusive pour nos clients à valeur nette élevée puisque nous pouvons maintenant employer une approche plus globale pour bâtir leur portefeuille et faire fructifier leurs placements. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (au Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (aux États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 12 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 mars 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient 388 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de Gestion de Placements Greystone TD

Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Gestion de Placements Greystone TD (« Greystone TD ») est un gestionnaire de portefeuille institutionnel établi à Regina, et qui compte d'autres bureaux à Toronto, à Winnipeg et à Hong Kong. Depuis 1988, Greystone TD propose une gamme complète de solutions multiactifs, grâce à ses équipes internes couvrant les titres à revenu fixe, les actions canadiennes, les actions américaines, les actions internationales, l'immobilier, les prêts hypothécaires et les infrastructures. En novembre 2018, La Banque Toronto-Dominion (TD) a conclu l'acquisition de Greystone Capital Management Inc. (« GCMI »), la société mère de Greystone Managed Investments Inc. Cette transaction procure aux entités de gestion d'actifs de la TD l'une des plus larges gammes de solutions de placement au Canada et offre aux clients la possibilité d'investir dans des placements non traditionnels ainsi que d'intégrer davantage les catégories d'actifs privés et publics à leurs portefeuilles. Pour en savoir plus sur Greystone TD, visitez le www.greystone.ca.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :