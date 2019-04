/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Canada annonce l'expansion de la protection de la nature au Nouveau-Brunswick/





FREDERICTON, le 23 avril 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Fredericton et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Matt DeCourcey, ainsi que le représentant du Fonds pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick, annonceront la conservation et la protection de milieux naturels au Nouveau-Brunswick.

Activité : Annonce Date : Le mercredi 24 avril 2019 Heure : De 9 h 30 à 11 h (HNA) Lieu : Galerie d'art Beaverbrook

703, rue Queen

Salle d'étude RBC

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Les représentants des médias sont invités à exprimer leur intérêt et à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 05:00 et diffusé par :