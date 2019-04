Smart Pharma, société appartenant à Aptorum Group, annonce le lancement de son jeton (token) Smart Pharma adossé à des actifs (SMPT), qui s'appuie sur sa plateforme informatique Smart-ACTtm de découverte de médicaments repositionnés





Aptorum Group Limited (Nasdaq:APM) est ravie d'annoncer le lancement et l'émission ? prévus en mai 2019 ? de son jeton Smart Pharma adossé à des actifs (« SMPT ») par son groupe subsidiaire en propriété exclusive, le groupe Smart Pharma, et Smart Pharmaceutical Limited Partnership (« SPLP »).

SPLP est très heureuse d'avoir développé le jeton SMPT conjointement avec Aenco, une société de développement blockchain affiliée axée sur les applications dans les secteurs des soins de santé et de la finance. Le jeton SMPT est un jeton conforme ERC-1404 pour la sécurité, unique, qui tokénise d'importants produits pharmaceutiques, leur propriété intellectuelle sous-jacente et l'allocation associée des flux de trésorerie induits par le développement et la commercialisation continus de produits. Le groupe Smart Pharma a l'intention de continuer à incorporer la technologie blockchain d'Aenco dans ses processus de développement et de commercialisation dans le domaine pharmaceutique.

Nous pensons que le nouveau programme interne de découverte de médicaments repositionnés de Smart Pharma, qui s'appuie sur une propriété intellectuelle dérivée de la plateforme Smart-ACTtm, révolutionnera la découverte de médicaments, en particulier la réaffectation et le repositionnement de médicaments. Smart-ACTtm signifie Accelerated Commercialization of Therapeutics (commercialisation accélérée de produits thérapeutiques) et inclut une technologie de pointe pour la vérification systématique de molécules médicamenteuses homologuées existantes agissant contre des cibles thérapeutiques choisies. Spécifiquement, la plateforme Smart-ACTtm comprend un réseau de modules et processus simulant l'efficacité de molécules médicamenteuses agissant contre des maladies pour une prédiction et une sélection des résultats. La plateforme Smart-ACTtm, en association avec des études de validation in vitro et in vivo, se concentrera initialement sur la vérification pour des médicaments ciblant des maladies orphelines ou des besoins médicaux non satisfaits avec comme objectif de découvrir jusqu'à 10 nouveaux médicaments candidats prometteurs par an.

Le jeton SMPT a été créé pour favoriser un écosystème communautaire de personnes passionnées, et animées par les mêmes valeurs, qui révolutionnera l'industrie de la découverte de médicaments et souhaite faire partie intégrante du processus. Le jeton SMPT est adossé aux actifs de SPLP, dont ses droits de propriété intellectuelle sur des médicaments candidats créés grâce au programme Smart-ACTtm et tout revenu lié à la monétisation de redevances. Les jetons SMPT sont adossés :

aux droits de propriété intellectuelle obtenus avec les médicaments candidats découverts ;

aux redevances applicables sur la base des ventes nettes des produits sous licence fabriqués par le groupe Smart Pharma après la commercialisation fructueuse des médicaments ;

à un pourcentage des revenus de sous-licence reçus par le groupe Smart Pharma de tiers pour les droits de propriété intellectuelle concédés ; et

à un pourcentage de contrepartie pour l'attribution des droits de propriété intellectuelle à des tiers.

Un détenteur de jetons SMPT pourra bénéficier de la croissance de la valorisation inhérente du portefeuille de propriété intellectuelle de SPLP, il aura également droit à une partie des flux de trésorerie au moment d'une éventuelle dissolution de SPLP ou de distributions par SPLP (des distributions peuvent être effectuées périodiquement à la discrétion de SPLP).

Un porte-parole de Smart Pharma a déclaré : « Notre plateforme Smart-ACTtm est un outil novateur qui transformera complètement l'industrie de la réaffectation et de la découverte de médicaments, qui se fondait traditionnellement sur des découvertes diffuses et fortuites ; elle mettra initialement l'accent sur les maladies orphelines et présentant des besoins non satisfaits et bénéficiera de l'appui de sa société mère, Aptorum Group Limited. Nous sommes enthousiasmés d'inviter une communauté et des participants animés par les mêmes valeurs à rejoindre et à bénéficier de nos initiatives stimulantes, via le jeton SMPT. »

SPLP prévoit de collaborer avec plusieurs plateformes d'échange tierces pour mettre en place un marché secondaire pour le jeton SMPT au T2 2019 ; de plus amples informations seront données sur son site Internet et ses plateformes sur les réseaux sociaux. Le jeton SMPT ne pourra pas être proposé ou vendu à des participants résidant aux États-Unis ou dans certains autres pays. Tous les détenteurs de jetons SMPT devront passer par une procédure de type « liste blanche », sur le site Internet SMTPH.com, permettant de savoir s'ils ont le droit de détenir le jeton, qui impliquera une conformité avec les règles « connaître son client » (KYC ? know your customer) et les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent en vigueur.

De plus amples informations sur la plateforme Smart-ACTtm sont disponibles sur notre site Internet : http://www.smtph.com.

De plus amples informations sur le jeton Smart Pharma, SMPT, sont disponibles sur notre site Internet : http://www.smtph.com/token.

De plus amples informations sur Aenco sont disponibles sur le site Internet : http://www.aencoin.com.

À propos d'Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq:APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation d'une large gamme de technologies thérapeutiques et diagnostiques visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Aptorum Group poursuit des projets thérapeutiques et diagnostiques dans les domaines de la neurologie, des maladies infectieuses, de la gastroentérologie, de l'oncologie et d'autres maladies, ainsi que dans des domaines non thérapeutiques comme la robotique chirurgicale et les opérations de sa clinique médicale à Hong Kong, Talem Medical, mettant au départ l'accent sur le traitement des maladies chroniques résultant des modes de vie sédentaires modernes et du vieillissement de la population.

Pour de plus amples informations au sujet d'Aptorum Group, veuillez consulter www.aptorumgroup.com.

À propos de Smart Pharma

SMTPH Limited, la société de portefeuille de Smart Pharma, et les sociétés de son groupe sont des filiales en propriété exclusive d'Aptorum Group Limited. La société se concentre sur le déploiement de sa plateforme Smart-ACTtm pour révolutionner la découverte et le développement pharmaceutiques.

Pour de plus amples informations au sujet de Smart Pharma, veuillez consulter www.smtph.com.

Avis de non-responsabilité et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant Aptorum Group Limited et ses attentes, plans et perspectives futurs qui constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cet égard, tout énoncé contenu dans les présentes qui ne se rapporte pas à un fait historique peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « a l'intention de », « cible », « projette », « envisage », « pense », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continuer », ou la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires. Aptorum Group a fondé ces énoncés prospectifs en grande partie sur ses prévisions et projections actuelles au sujet d'événements et tendances futurs qui, selon elle, pourraient affecter ses affaires, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont sujets à un certain nombre de risques, incertitudes et hypothèses incluant, sans s'y limiter, les risques liés à ses changements annoncés en matière de gestion et au niveau organisationnel, le maintien en service et la disponibilité d'employés clés, sa capacité à élargir ses gammes de produits en proposant des produits additionnels pour d'autres segments de consommateurs, les stratégies de croissance anticipées de la société, les tendances et défis anticipés dans ses activités, ainsi que ses attentes concernant ? et la stabilité de ? sa chaîne d'approvisionnement, et les risques décrits plus en détail dans le Formulaire 20-F d'Aptorum Group et les autres documents qu'Aptorum Group est susceptible de déposer auprès de la SEC à l'avenir. Aptorum Group ne s'engage aucunement à actualiser un quelconque énoncé prospectif contenu dans le présent communique de presse à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres raisons.

Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Par ailleurs, aucune vente de titres ne doit être réalisée dans une juridiction dans laquelle une offre, sollicitation ou vente serait illégale avant une inscription ou qualification dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être faite, sauf au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de la Section 10 de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée.

Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation d'Aptorum et de ses titres, en tenant compte des avantages et des risques qui en résultent. Aucune disposition des présentes n'est ou ne doit être interprétée comme une promesse ou représentation des performances futures d'Aptorum Group ou du groupe Smart Pharma.

