ISG Automation Summit 2019 : Les 15 et 16 mai à Paris, tout le potentiel réel de l'IA, de l'automatisation et du RPA dévoilé

L'événement, unique, permet aux décideurs des entreprises d'adresser ces sujets, et d'engager les premiers pas ou de poursuivre leurs projets pour en tirer le meilleur profit et se positionner dans un contexte de transformation.

PARIS, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), société de recherche et de conseil spécialiste des nouvelles technologies, annonce la tenue de l'édition 2019 de son Automation Summit à Paris les 15 et 16 mai prochain à l'hôtel Shangri-La Paris.

En deux jours, l'Automation Summit concentre des présentations stratégiques, des conseils pratiques et des retours d'expérience pour permettre aux professionnels et aux entrepreneurs de mieux cerner le potentiel, la mise en application mais aussi les écueils de l'intégration des technologies d'automatisation, d'IA et de RPA en entreprise. Les participants repartiront avec une compréhension claire des applications possibles dans leur propre environnement IT et/ou business. A l'issue de l'événement, ils seront à même de construire une analyse de rentabilité pour leurs projets autour de ces technologies et d'amorcer des phases de test.

Des intervenants extérieurs animeront les conférences et les ateliers. Jean-Charles Lagache, COO, BNP Paribas Personal Finance prononcera le mercredi 15 mai au matin le discours "One Year On - Where We Stand", bilan d'une année d'automatisation dans la banque. Sébastien Joly, directeur du développement des solutions RH chez Carrefour, Toni Bocock, Président FITT France et d'autres experts de Wipro, Infosys, DXC, Fujitsu Blue Prism et Automation Anywhere prendront également la parole.

L'équipe d'ISG partagera un état des lieux du marché de l'automatisation et présentera des études de cas sur la façon dont les entreprises utilisent ces technologies, sur la façon dont les connaissances peuvent être utilisées pour l'automatisation des processus opérationnels et sur la façon de déployer l'automatisation en respectant les exigences réglementaires.

Le ISG Startup Challenge mettra en vedette des entrepreneurs à l'origine de solutions innovantes qui présenteront leur technologie aux juges et aux membres de l'auditoire, qui voteront pour élire la solution qui ajoute le plus de valeur commerciale selon eux.

« Nous entrons dans la prochaine phase de transformation technologique - l'intelligence artificielle, l'automatisation robotisés et l'automatisation cognitive influencent de plus en plus la vie personnelle et professionnelle des consommateurs. Elles remodèlent les industries. » explique Lyonel Roüast, Partner et Président d'ISG pour la zone SEMEA, et hôte de l'événement à Paris.

« L'information circule depuis un nombre croissant d'appareils, comme les machines, les voitures, les biens de consommation, les vêtements et les appareils médicaux, et crée une réserve de données. Les entreprises doivent apprendre à exploiter efficacement ces données pour rester compétitives et bénéficier de ces changements du marché. C'est pour cela que nous avons créé l'Automation Summit. L'événement de Paris est une occasion résolument unique d'entendre l'ensemble des acteurs clés du marché de l'Automation et de l'IA dont la mise en oeuvre dans les entreprises est un sujet central et qui impact absolument tous ses domaines d'activités. » résume Lyonel Roüast.

L'inscription se fait sur le site web de l'événement.

