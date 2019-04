L'Agence du revenu du Canada lance des consultations publiques afin de soutenir son engagement à améliorer ses services





OTTAWA, le 23 avril 2019 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada est à l'écoute des Canadiens, elle change sa façon de faire les choses et améliore ses services.

Dans le cadre de ses efforts constants pour améliorer l'expérience client des gens qui font affaire avec elle, l'Agence a lancé aujourd'hui des consultations publiques pour que les Canadiens de partout au pays puissent lui faire des commentaires et des suggestions sur la façon dont elle pourrait améliorer ses services. Ces consultations publiques comprennent des consultations en ligne, qui auront lieu du 23 avril au 18 juin et où les Canadiens pourront fournir des commentaires.

Au cours des trois dernières années, l'Agence a fait en sorte qu'il soit plus facile, plus rapide et plus sécuritaire de produire sa déclaration de revenus et d'obtenir des prestations et des crédits. Elle a lancé des améliorations logicielles et en ligne comme Préremplir ma déclaration, un service qui remplit automatiquement certaines parties de la déclaration de revenus et qui a été utilisé plus de 9 millions de fois au cours de la période des impôts de 2018. L'Agence a aussi simplifié plus de 90 % de sa correspondance et a mis en place une nouvelle plateforme téléphonique moderne qui offre une meilleure accessibilité aux appelants. De plus, elle a récemment quadruplé le budget du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Grâce à ce programme, 17 700 bénévoles ont produit plus de 785 000 déclarations de revenus l'an dernier pour aider les Canadiens plus vulnérables à obtenir les prestations et crédits auxquels ils ont droit. L'Agence reconnaît cependant qu'elle doit en faire plus pour répondre aux attentes des Canadiens. Les commentaires recueillis au cours de ces consultations orienteront le programme de transformation des services de l'Agence.

Les consultations publiques font partie de l'approche de l'Agence envers un service axé sur le client. Elles s'inscrivent dans les engagements pris par la ministre du Revenu national le 29 octobre 2018 au cours de l'annonce de la nomination de la première dirigeante principale des services à l'Agence. Elles s'ajouteront aux commentaires que l'Agence reçoit par l'entremise de voies de communication existantes, de projets de recherche sur l'opinion publique, de consultations, des centres d'appels et des médias sociaux, et qui façonnent déjà l'amélioration de ses services.

Citations

« Le gouvernement veille à ce que l'Agence place les gens au centre de tout ce qu'elle fait. Au cours des trois dernières années, nous avons apporté des changements qui mènent à des résultats concrets pour les Canadiens. Grâce à ces consultations publiques, nous prenons une autre mesure concrète pour écouter les Canadiens et répondre à leurs préoccupations et à leurs attentes quant à la façon dont ils voudraient que l'Agence améliore ses services. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Ces dernières années, nous avons apporté d'importants changements pour améliorer l'expérience des gens relativement à nos services. Nous sommes à l'écoute des Canadiens et savons que nous pouvons faire encore mieux. La façon dont les organisations fournissent des services évolue constamment, et les Canadiens s'attendent à ce que nous suivions le rythme. Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis et avons hâte de connaître les autres mesures que les gens aimeraient nous voir prendre. Nous poursuivons notre démarche de transformation de nos services. »

- Mireille Laroche, dirigeante principale des services, Agence du revenu du Canada

Faits en bref

L'Agence verse plus de 33,8 milliards de dollars en prestations aux Canadiens et administre plus de 430 milliards de dollars en recettes au nom des différents gouvernements au Canada . Des millions de Canadiens font affaire avec l'Agence régulièrement ou au moins une fois par année pendant la période des impôts.

. Des millions de Canadiens font affaire avec l'Agence régulièrement ou au moins une fois par année pendant la période des impôts. Les consultations en ligne sont ouvertes à tous les Canadiens et se dérouleront du 23 avril au 18 juin 2019.

L'Agence tiendra également sept séances de consultation en personne à Vancouver , à Winnipeg , à Mississauga , à Montréal, à Moncton et à Halifax en mai et en juin 2019. Une tierce partie indépendante invitera jusqu'à 20 personnes, particuliers et représentants de populations vulnérables, à participer à chaque séance de consultation.

, à , à , à Montréal, à et à en mai et en juin 2019. Une tierce partie indépendante invitera jusqu'à 20 personnes, particuliers et représentants de populations vulnérables, à participer à chaque séance de consultation. Ces consultations s'appuient sur les leçons tirées des consultations « Mieux vous servir » menées auprès des petites et moyennes entreprises.

Liens connexes

Document d'information sur les consultations externes

Mieux servir les Canadiens à l'Agence du revenu du Canada

Mieux servir les Canadiens - consultations en ligne

Soyez branché

Pour savoir ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada :

suivez-la sur Facebook;

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan;

suivez-la sur LinkedIn;

abonnez-vous à une de ses listes d'envois électroniques;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

à votre lecteur de nouvelles; regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 16:00 et diffusé par :