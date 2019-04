Un investissement conjoint pour des déplacements plus sûrs pour des milliers de personnes sur l'île de Vancouver





VICTORIA, le 23 avril 2019 /CNW/ - Deux importants projets d'amélioration routière à Sooke et à Langford, sur l'île de Vancouver, rendront bientôt les déplacements plus sûrs, plus rapides et plus fiables pour les milliers de personnes qui empruntent chaque jour ces corridors importants à vélo, en voiture ou en transport en commun.

Aujourd'hui, l'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-britannique, et l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé un financement fédéral-provincial pour ces améliorations.

À Sooke, des améliorations seront apportées au corridor de la route 14 le long de la côte sud de l'île de Vancouver. Environ 1,5 kilomètre de route sera élargi et réaligné avec une barrière médiane entre le chemin Glinz Lake et le chemin Connie, un nouveau parc-o-bus sera construit sur le chemin Gillespie et un plus large accotement sera construit entre les chemins Otter Point et Woodhaven.

À Langford, le tronçon de la route 1 entre le chemin Leigh et la promenade Westshore sera élargi de trois à quatre voies, une nouvelle barrière médiane sera ajoutée pour séparer la chaussée. Une nouvelle voie de circulation en direction nord sera également ajoutée à l'intersection de la promenade Westshore.

Une fois les travaux terminés, ces corridors cruciaux seront plus sûrs et plus efficaces pour les conducteurs. À Sooke, les navetteurs profiteront également de la facilité et de la commodité offertes par le nouveau parc-o-bus qui encouragera les gens à utiliser le transport en commun et contribuera à réduire les émissions nocives causées par les embouteillages.

« Il est essentiel de faire en sorte que les personnes et les biens puissent circuler efficacement afin d'aider nos entreprises à soutenir la concurrence et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens. Ces améliorations cruciales aux routes 1 et 14 sur l'île de Vancouver réduiront considérablement les risques de collision et permettront aux résidents, aux touristes et aux entreprises de se déplacer en toute sécurité et efficacement dans la région pendant de nombreuses années. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces deux investissements permettront de rendre les déplacements plus sûrs et plus efficaces pour les milliers de personnes qui vivent dans les collectivités de l'Ouest. Nous devons trouver des solutions de transport pour aujourd'hui et pour demain. C'est pourquoi, partout dans la province, nous investissons dans de nouvelles infrastructures là où c'est nécessaire, améliorons les corridors de transport en commun et développons des réseaux de transport pour aider à améliorer la vie des gens qui vivent et travaillent en Colombie-Britannique. »

L'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Nous avons été à l'écoute des préoccupations des collectivités grandissantes de West Shore qui demandaient des améliorations afin de rendre les autoroutes 1 et 14 plus sécuritaires. Les investissements de notre gouvernement dans les autoroutes, ainsi que dans notre système de transport en commun et nos infrastructures cyclables, répondrons aux besoins variés de tous ceux et celles qui se déplacent dans le sud de l'île de Vancouver. »

L'honorable Claire Trevena, ministre du Transport et de l'Infrastructure

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Le budget de 2019 s'appuie sur le plan Investir dans le Canada , dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays.

, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 30 233 000 $ au projet d'amélioration du corridor de la route 14 à Sooke dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, tandis que le gouvernement de la Colombie?Britannique y consacre un montant maximal de 55 482 000 $.

alloue un montant maximal de 30 233 000 $ au projet d'amélioration du corridor de la route 14 à dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, tandis que le gouvernement de la Colombie?Britannique y consacre un montant maximal de 55 482 000 $. Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 4 750 000 $ au projet d'élargissement à quatre voies de la route 1 entre le chemin Leigh et la promenade Westshore dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique y consacre un montant maximal de 9 250 000 $.

