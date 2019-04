Le gouvernement du Canada appuie les festivals locaux de la région du Grand Vancouver





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, annoncera l'octroi d'un financement à 41 organismes pour appuyer des festivals locaux dans la région du Grand Vancouver

VANCOUVER, le 23 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant plus de 1,6 million de dollars à l'appui de festivals locaux et de saisons de spectacles professionnels dans la région du Grand Vancouver.

Ces fonds seront accordés à 41 organismes voués aux arts, à la culture et au patrimoine, notamment la Vancouver International Writers Festival Society, le Centre culturel francophone de Vancouver et la Canadian International Dragon Boat Festival Society. (Pour plus de précisions, voir le document d'information ci-joint.)

Les sommes accordées proviennent du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, du Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA), et de l'enveloppe d'exportation créative du FCPA.

Les investissements annoncés dans le cadre du Budget 2019 permettront aux Canadiens et au reste du monde de voir, d'écouter et d'apprécier les talents des artistes canadiens. Ils permettront aussi d'organiser des festivals et des saisons de spectacles professionnels dans un plus grand nombre de communautés partout au pays.

Citations

«?Notre gouvernement tient à appuyer les arts et la culture. Nos artistes et créateurs jouent un rôle important dans la réaffirmation de l'identité et de l'unité sociale, la création d'emplois et la croissance économique, ainsi que dans la vie culturelle des Canadiens. Les festivals et les prestations sont bien plus que du divertissement : ils nous offrent la chance de découvrir des artistes et des spectacles de la scène locale.?»

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Vancouver Writers Fest a grandement bénéficié du soutien continu de Patrimoine canadien, par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ce financement nous permet d'offrir des programmes de grande qualité tout au long de l'année et des activités de sensibilisation qui font découvrir aux gens de tous les âges et de tous les horizons des livres, des idées et des dialogues exceptionnels, suscitant chez eux la passion des mots et du monde qui nous entoure. »

-- Mme Nicole Nozick, directrice générale, Vancouver International Writers Festival Society

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes et aux porteurs de culture de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels (diffuseurs artistiques) ainsi qu'aux organismes qui viennent en aide aux présentateurs des arts.

L'enveloppe d'exportation créative facilite les investissements stratégiques en aidant les diffuseurs artistiques internationaux à participer aux festivals et aux événements artistiques du Canada, afin de leur faire connaître les artistes canadiens. Le financement appuie également la participation réciproque des diffuseurs artistiques canadiens à des événements contact internationaux.

En 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la Stratégie d'exportation créative dont l'objectif est de promouvoir les industries créatives du Canada en renforçant leur présence dans les grands marchés mondiaux et en contribuant à la croissance économique, à la création d'emploi et à la prospérité au pays. La stratégie s'articule autour de trois piliers qui comprennent l'augmentation du financement des exportations à même les programmes existants comme l'enveloppe d'exportation créative du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Produits connexes

La ministre Joly annonce la récente Stratégie d'exportation créative pour les industries créatives, y compris un nouveau programme de financement consacré à l'exportation

Liens connexes

Budget 2019

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Fonds du Canada pour la présentation des arts - Possibilité de financement avec l'enveloppe d'exportation créative

La Stratégie d'exportation créative du Canada

Document d'information

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Ville Organisation Projet Montant Burnaby Scandinavian Community Centre Society Midsummer Festival 16 700 $ Maple Ridge Maple Ridge / Pitt Meadows Agricultural Association Maple Ridge Pitt Meadows Country Fest 19 800 $ Maple Ridge Maple Ridge Caribbean Festival Society Maple Ridge Caribbean Festival 6 700 $ New Westminster Arts Council of New Westminster Music by the River Festival 5 000 $ North Vancouver North Vancouver Community Arts Council Art in the Garden 2 700 $ Port Coquitlam Port Coquitlam May Day Organizing Committee Port Coquitlam May Day Festival 12 000 $ Port Moody Port Moody Golden Spike Days Society Port Moody Golden Spike Days Festival 18 400 $ Richmond Richmond Arts Coalition 16th Annual Richmond Maritime Festival 50 400 $ Richmond Richmond Museum Society Doors Open Richmond 2019 2 000 $ Vancouver Asian-Canadian Special Events Association 2019 TAIWANfest 48 400 $ Vancouver Canadian International Dragon Boat Festival Society Vancouver Dragon Boat Festival 94 300 $ Vancouver Car Free Vancouver Society Car Free Vancouver Days 32 900 $ Vancouver Collingwood Neighbourhood House Society Collingwood Days 12 300 $ Vancouver Community Arts Council of Vancouver Vancouver Outsider Arts Festival 11 300 $ Vancouver Create Vancouver Society Vancouver Mural Festival 80 700 $ Vancouver Documentary Media Society DOXA Documentary Film Festival 35 600 $ Vancouver Downtown South Gathering Place Community Centre Association The Gathering Festival 38 100 $ Vancouver Hellenic Canadian Congress of B.C. Greek Heritage Month 30 700 $ Vancouver Indian Summer Arts Society Indian Summer Festival 2019 80 700 $ Vancouver Jewish Community Centre of Greater Vancouver JCC Festival Ha'Rikud 2019 8 400 $ Vancouver Latincouver Cultural & Business Society Carnaval Del Sol Latin American Week 84 400 $ Vancouver Powell Street Festival Society Powell Street Festival 59 800 $ Vancouver Pride in Art Society Queer Arts Festival 63 000 $ Vancouver Vancouver International Bhangra Celebration 5X Festival 75 900 $ Vancouver Vancouver Pride Society Vancouver Pride 80 700 $ Vancouver Vancouver Wooden Boat Society Vancouver Wooden Boat Festival 5 000 $ TOTAL : 975 900 $

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Ville Organisation Projet Montant Surrey City of Surrey Surrey Spectacular 25 000 $ Vancouver Art Starts in Schools Society Arts Engagement for Young Canadians 20 000 $ Vancouver Caravan World Rhythms Society World Music & Dance Series 80 000 $ Vancouver Carousel Theatre Society Family Stage at the Waterfront Theatre 30 000 $ Vancouver Centre culturel francophone de Vancouver 30e, 31e, 32e et 33e Festival d'été francophone de Vancouver et saisons artistiques 2019-2023 120 000 $ Vancouver Centre culturel francophone de Vancouver Le 25e Coup de coeur francophone de Vancouver 2019 20 000 $ Vancouver Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique Soutien à la relève en chanson de 2019 et 2020 52 000 $ Vancouver New Forms Media Society New Forms Festival 7 500 $ Vancouver PTC Playwrights Theatre Centre Unscripted 15 000 $ Vancouver Théâtre La Seizième Saison grand public 2018-2019 21 000 $ Vancouver Vancouver Asian Canadian Theatre MSG Theatre Lab Play Development Program 23 000 $ Vancouver Vancouver Inter-Cultural Orchestra Society Global Soundscapes Festival 2019 10 000 $ Vancouver Vancouver International Dance Festival Society 2020 VIDF 45 000 $ Vancouver Vancouver International Writers Festival Society Vancouver Writers Fest 140 000 $ TOTAL : 608 500 $

Fond du Canada pour la présentation des arts - enveloppe d'exportation créative

Ville Organisation Projet Montant Vancouver Music on Main Society Public Presentation Programme 10 000 $ Vancouver Push International Performing Arts Festival Society PuSh Assembly: Industry Series 30 000 $ Vancouver Vancouver Inter-Cultural Orchestra Society VICO Hosts 8 International Guests in 2019 6 000 $ TOTAL: 46 000 $

