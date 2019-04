Kaneka Americas Holding, Inc. annonce la création d'une nouvelle division de biopolymères basée à Houston, au Texas, afin de lancer la commercialisation de composés en plastique dégradable, à base de plantes, aux États-Unis





HOUSTON, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Kaneka Americas Holding, Inc. est fière d'annoncer la création de la nouvelle division de biopolymères basée à Houston. Le PHBH de Kaneka est un produit à base de plantes, qui offre flexibilité et résistance à la chaleur. Il est produit dans le cadre d'un processus novateur de biofermentation qui recourt à des huiles végétales renouvelables en tant que matière première. Nos produits sont non seulement conçus à partir de matières biologiques et biocompostables en milieu aérobie, anaérobie et marin, mais sont également fortement résistants à la chaleur et peuvent agir en tant que barrière à la vapeur d'eau.

Nos catégories sont stables dans toutes les conditions d'utilisation quotidiennes. Dans des conditions adaptées, soit dans des milieux anaérobie, aérobie ou marin de l'environnement naturel, les produits commenceront à se biodégrader.

Le PHBH a obtenu la Food Contact Approval de la FDA, et il est adapté pour tous les produits d'emballage alimentaire. Le PHBH peut prendre la forme de nombreux produits tels que des tasses, des couverts, des plateaux alimentaires, des assiettes, etc.

Kaneka produit le PHBH depuis 2011 et développe actuellement ses installations à Takasago, au Japon. Kaneka espère trouver une solution alternative aux produits en plastique à usage unique, à l'heure où la société est consciente de la nécessité d'offrir sur le marché un produit à base de plantes, qui contribuera à réduire la pollution des océans et des sites d'enfouissement. D'après les estimations, près de 8 millions de tonnes de plastique se déversent dans les océans chaque année, ce qui crée une problématique environnementale majeure pour les océans du monde entier.*

