La TD et Microsoft nouent une relation stratégique pour propulser l'avenir de l'expérience client numérique

TORONTO et REDMOND, WA, le 23 avril 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) et Microsoft ont annoncé aujourd'hui qu'ils nouaient une relation stratégique, qui consistera pour la TD à utiliser Microsoft Azure comme plateforme d'infonuagique. La TD pourra ainsi offrir à ses équipes de technologie et de conception des outils fournissant un accès sécuritaire, agile et souple aux données et aux ressources en IA. Cette relation augmentera la capacité de la Banque à s'adapter et à répondre rapidement aux besoins en évolution des clients.

« À la TD, nous façonnons l'avenir des services bancaires à l'ère numérique en créant des expériences personnalisées, connectées et légendaires dans tous nos canaux, affirme Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, TD. Notre relation stratégique avec Microsoft aidera à accélérer et à produire des expériences bancaires nouvelles et novatrices pour nos clients et nos collègues. »

Collaborant avec Microsoft afin de contribuer à soutenir le parcours de transformation numérique de la Banque, la TD a récemment déployé Office 365 afin d'offrir des solutions mobiles et un engagement améliorés pour plus de 85 000 employés. Avec l'annonce d'aujourd'hui, la collaboration se poursuit. Microsoft Azure est en bonne position pour contribuer à accélérer la création de nouvelles capacités en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'expériences bancaires futures pour les clients.

« Aujourd'hui, chaque entreprise de services financiers a une occasion incroyable de se servir des avancées dans le nuage et l'IA pour redéfinir chaque aspect de ses activités - de l'expérience client à la gestion des risques en passant par la négociation, explique Satya Nadella, chef de la direction de Microsoft. Notre relation stratégique permettra à la TD de réaliser sa vision de bâtir la banque de l'avenir grâce au pouvoir d'Azure, notre nuage de confiance, afin de rapidement s'adapter et répondre aux besoins en évolution des clients. De plus, cette relation stratégique s'appuie sur notre relation existante, qui vise à donner les moyens aux employés de la TD d'être plus productifs et collaboratifs avec Office 365. »

Valeurs Mobilières TD, la division des services bancaires de gros du Groupe Banque TD, met à profit le nuage Microsoft pour aider à transformer son expérience de tarification des produits dérivés et de gestion des risques. En déplaçant la solution dans Microsoft Azure, Valeurs Mobilières TD peut maintenant accéder plus rapidement à des analyses de haute performance, ce qui permet à la Banque de répondre rapidement aux demandes des clients liées à la tarification.

En continuant à tirer parti des capacités d'infonuagique, des investissements en sécurité et de la force en génie technique de Microsoft, la TD accélérera davantage son parcours de transformation pour bâtir la banque de l'avenir. Elle ajoute ainsi une corde à son arc dans ses investissements en cours pour être un chef de file des talents dans les domaines du numérique, de l'IA et de l'analyse.

Créer un écosystème d'innovation

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans notre bilan impressionnant en innovation des cinq dernières années, alors que la TD façonne l'avenir des services bancaires pour ses clients. En plus de travailler avec certaines des plus grandes sociétés technologiques du monde telles que Microsoft, la TD a également réalisé ce qui suit :

Elle a collaboré avec des entreprises en démarrage, dont celles ci-dessous :

Flybits, pour fournir une expérience mobile améliorée et micropersonnalisée aux clients de la TD;



The Hydrogen Corporation (Hydrogen), pour offrir aux clients qui investissent avec la TD une expérience de placement numérique de bout en bout;



Kasisto, pour intégrer la plateforme KAI Banking du fournisseur de services conversationnels avec intelligence artificielle à l'application mobile de la TD, classée au premier rang de sa catégorie 1 ;

; Elle a créé un centre d'excellence en données et analyses qui se concentre sur l'innovation axée sur les données à l'échelle de la Banque;

Au début de 2018, elle a acquis Layer 6, une jeune entreprise d'intelligence artificielle canadienne d'envergure, pour tirer parti du pouvoir de l'IA et façonner l'avenir des services bancaires pour les clients de la TD;

En 2018, elle a investi davantage dans les talents numériques avec notre équipe des Solutions technologiques en pourvoyant plus de 2,000 postes avec des candidats internes et externes;

Elle a investi dans le Laboratoire TD, la ressource en innovation de la TD, situé au centre technologique de Communitech à Kitchener-Waterloo , pour explorer de nouveaux concepts bancaires avec la technologie émergente, une expérience client repensée et différents modèles d'affaires.

________________________ 1 Classée au premier rang par rapport au nombre mensuel d'utilisateurs actifs, au nombre de téléchargements, au nombre moyen de séances par utilisateur et aux notes d'évaluation pour 12 mois d'affilée en 2018, selon App Annie, une entreprise de la Silicon Valley spécialisée dans l'analyse et les données de marché propres aux applications.

