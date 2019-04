La troisième édition de MENA Dojo est actuellement en cours au Koweït





Les start-ups de technologie créées au Qatar, ADGS et Maktapp, participent au programme accélérateur de premier ordre régional

DOHA, Qatar, 20 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le Parc des Sciences et des Technologies du Qatar (QSTP), qui est membre de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (FQ RDI), en partenariat avec la société mondiale de capital-risque 500 Startups, a lancé la troisième édition du programme MENA Dojo de série A au Koweït le 31 mars. Quatorze des start-ups de technologie les plus prometteuses de l'ensemble de la région MENA dont deux du Qatar participent à cette édition.

MENA Dojo est un essaimage régional du programme accélérateur de série A de 500 Startups convoité à l'échelle mondiale. Les start-ups de technologie participant à ce programme doivent avoir déjà recueilli des fonds auprès d'autres investisseurs, et se préparent maintenant à intensifier leur ronde de série A, une première ronde importante de financement en capital-risque pour les start-ups leur permettant une croissance et un développement rapides.

Au cours du programme, les start-ups bénéficieront d'une formation intensive et individuelle et d'un mentorat visant à développer un esprit d'entreprise tourné vers la croissance accélérée. Les start-ups apprendront et exécuteront des techniques de marketing très efficaces conçues pour développer rapidement leur portefeuille de clients, augmentant ainsi leur probabilité d'obtenir des investissements de séries A et de garantir leur succès commercial sur le long terme.

Les deux start-ups du Qatar qui participent à l'édition de cette année sont ADGS et Maktapp. ADGS vend une suite de produits qui utilisent l'intelligence artificielle (IA), la biométrie comportementale et le comportement émergent. Fondée par Hassan Al Ansari, Président ; Christophe Billiottet, Président-directeur général ; et Nahuel Gonzalez, Directeur de la technologie, la start-up a bénéficié du Fonds de développement de produits du QSTP, qui est dédié au financement des PME et des start-ups qui développent des produits et des services adaptés aux besoins du marché local.

Maktapp, une start-up co-fondée par Saleh Al-Mansouri, PDG, et Waleed Al Obadi, Directeur de la technologie, est la tête pensante derrière fatora.io, une plateforme de facturation dirigée par l'IA qui rationalise les paiements en ligne entre fournisseurs et clients dans la région MENA. Maktapp est actuellement incubée au sein du QSTP et est également un ancien membre de XLR8 du QSTP, le premier programme accélérateur technologique du Qatar, conçu pour faire passer un service ou un produit technologique de l'idée à un produit ou un prototype viable.

D'autres start-ups régionales concurrentes à l'occasion de la troisième édition de MENA Dojo incluent Moodfit, la première plateforme d'aménagement intérieur en ligne de la région MENA qui offre un service d'ameublement en ligne efficace avec des designers d'intérieur professionnels ; Ajar Online, un service Cloud qui fournit des outils de gestion immobilière conçus pour soutenir le marché immobilier dans un mode de fonctionnement plus efficace ; et Coded, le premier bootcamp de codage au Moyen-Orient.

Yosouf Abdulrahman Saleh, directeur exécutif du QSTP, a déclaré : « Le partenariat permanent du QSTP avec 500 Startups a placé le développement technologique régional sur la carte mondiale ». L'organisation conjointe du MENA Dojo permet au QSTP de promouvoir les entrepreneurs du secteur des technologies du Qatar sur la scène régionale, et fournit à 500 Startups l'occasion d'identifier et d'aider à réaliser le potentiel des startups de la région.

« Nous félicitons ADGS et Maktapp pour leur intégration dans ce programme et nous leur souhaitons tout le meilleur dans leur travail avec des experts chevronnés sur le terrain pour exécuter des stratégies personnalisées qui assureront le succès à long terme de leurs entreprises. »

Au cours du programme de cinq semaines qui s'échelonnera jusqu'au 1 mai, les start-ups participantes seront formées sur la façon de développer leurs entreprises grâce à différentes méthodologies, y compris l'acquisition de clients, le « growth hacking », la distribution, le marketing de référencement et de re-ciblage, le marketing de contenu et l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), l'expérience de l'utilisateur (UX) et l'optimisation de la conversion, et enfin sur comment se vendre auprès des investisseurs.

Le Dr Richard O'Kennedy, Vice-président de la recherche, du développement et de l'innovation de la Fondation Qatar, a déclaré : « L'écosystème de l'innovation en plein essor du Qatar est animé par des gens passionnés d'exploiter le pouvoir de la technologie pour élaborer des solutions visant à répondre aux besoins locaux et régionaux. MENA Dojo offre à ces entrepreneurs une plateforme solide pour affiner leurs idées sous la tutelle des experts de l'industrie et libérer le potentiel de leurs entreprises, apportant des contributions ayant un impact majeur au Qatar et au-delà. »

Le 1 mai, toutes les start-ups participantes présenteront leurs entreprises et leurs modèles de croissance à un public mondial de dirigeants du secteur et d'investisseurs potentiels dans l'espoir d'obtenir des financements importants lors des prochaines étapes pour continuer à alimenter leurs ambitions de croissance. Cette « Journée des investisseurs » marquera le point culminant du programme accelérateur complet de cette année.

Pour de plus amples informations sur MENA Dojo, veuillez vous rendre sur : www.qstp.org.qa

Parc des Sciences et des Technologies du Qatar

Le Parc des Sciences et des Technologies du Qatar (QSTP), qui est membre de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (FQ RDI), est une zone franche, un accélérateur et un incubateur pour le développement de produits technologiques au Qatar. Le parc encourage un écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat au Qatar, dont le fonctionnement permet d'accélérer la commercialisation de technologies prêtes pour le marché en vue de concrétiser la stratégie de diversification du Qatar.

Le QSTP porte son attention sur quatre thèmes principaux, à savoir l'énergie, l'environnement, les sciences de la santé et les technologies de l'information et de la communication, conformément à la Stratégie nationale de recherche du Qatar annoncée en 2012.

Situé à Education City, de la Fondation du Qatar, le QSTP a accès aux ressources vitales d'un groupe d'universités de recherche de premier plan. Les membres de la zone franche du QSTP comprennent des PME, des sociétés internationales et des instituts de recherche. Ils sont collectivement déterminés à investir dans de nouveaux programmes de développement technologique, à créer de la propriété intellectuelle, à améliorer les compétences en matière de gestion de la technologie et à développer de nouveaux produits innovants.

Le QSTP soutient les objectifs de développement économique et humain de la FQ RDI pour le Qatar. Il est de plus en plus reconnu comme un pôle international de recherche appliquée, d'innovation, d'incubation et d'entrepreneuriat.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site du QSTP à l'adresse www.qstp.org.qa

Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (FQ RDI)

L'objectif de la division de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (FQ RDI) est de jouer un rôle essentiel dans l'identification des opportunités et la résolution des problèmes dans le secteur des TIC, de l'énergie, de l'environnement, des soins de santé et de l'agroalimentaire, conformément à la stratégie et aux priorités du Qatar en matière de RDI. La FQ RDI est à la pointe de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat du Qatar, en accélérant le développement économique grâce à son soutien apporté à la commercialisation de technologies prêtes à l'emploi et à la simplification de la création de nouveaux produits et services de haute technologie.

La FQ RDI a la responsabilité de traduire la stratégie nationale de RDI du Qatar en initiatives et actions spécifiques pour les entités RDI de la Fondation du Qatar (FQ). Elle oriente également leurs efforts en relation avec la création de valeur économique, le transfert de connaissances et l'établissement de partenariats RDI nationaux et internationaux mutuellement bénéfiques. Pour s'assurer que ces efforts produisent un impact maximum, le vice-président de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation planifie, coordonne et supervise toutes les activités liées au RDI à travers la Fondation du Qatar.

Fondation du Qatar ? Libérer le potentiel humain

La Fondation du Qatar (FQ) pour l'éducation, la science et le développement communautaire est une organisation à but non lucratif qui soutient le Qatar dans son parcours vers une économie diversifiée et durable. La FQ s'efforce de servir la population du Qatar et au-delà en proposant des programmes spécialisés à travers son écosystème d'éducation, de recherche et de développement, et de développement communautaire axé sur l'innovation.

La FQ a été fondée en 1995 par Son Altesse Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, l'Émir père, et Son Altesse Cheikha Moza Bint Nasser, qui partagent l'ambition de doter le Qatar d'une éducation de qualité. Aujourd'hui, le système d'éducation de classe mondiale de la FQ offre aux membres de la communauté des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, dès l'âge de six mois jusqu'au doctorat, ce qui permet aux diplômés de s'épanouir dans un environnement mondial et de contribuer au développement de la nation.

La FQ est aussi en passe de créer un pôle d'innovation multidisciplinaire au Qatar, au sein duquel des chercheurs locaux travaillent pour relever les défis locaux et mondiaux. En favorisant une culture d'apprentissage tout au long de la vie et en encourageant l'engagement social à travers des programmes qui incarnent la culture qatarie, la FQ s'engage à autonomiser la communauté locale et à contribuer à un meilleur monde pour tous.

Pour obtenir une liste complète des initiatives et des projets de la FQ, veuillez vous rendre sur : www.qf.org.qa

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/874124/Qatar_Science_Technology_Park.jpg)

Communiqué envoyé le 20 avril 2019 à 05:00 et diffusé par :