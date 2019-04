La 9e Exposition internationale de l'industrie de la logistique en Chine occidentale : Xi'an, pôle logistique sur la « ceinture et route », en sort grandie





XI'AN, Chine, 18 avril 2019 /CNW/ - La 9e Exposition internationale de l'industrie de la logistique en Chine occidentale (l'Expo), le rendez-vous de prestige des leaders et experts du secteur du transport et de la logistique en Chine, qui coïncide cette année avec la 16e Semaine chinoise de la logistique internationale, a entamé un dialogue en vue de faire de Xi'an, une ville importante de la province chinoise du Shaanxi, une plaque tournante internationale du transport et de la logistique dans le cadre de l'initiative « Ceinture et Route » de la Chine. Prévu pour une semaine, et organisé en coopération avec le port de Qingdao, cet événement a pour objet de contribuer à doter la ville de plateformes, de canaux et de réseaux logistiques en reliant les pays eurasiens via de nouveaux projets d'infrastructure de transport et de logistique.

Parmi les participants à l'Expo figurent des entreprises de logistique et de transport intelligent, regroupant dix secteurs tels que la technologie, les équipements et plateformes, le développement portuaire, la construction ferroviaire et le transport intelligent.

Déjà, le développement du commerce, de la logistique et des services connexes joue un rôle moteur dans le développement économique et social durable de Xi'an, c'est-à-dire sa promotion dans le cadre de la BRI. Dans ce contexte, l'Expo, axée sur les ressources et les possibilités mondiales, a permis de découvrir une interconnexion efficace entre la Chine et les entreprises de logistique internationale, les objets de discussion allant de l'optimisation des routes de transport à la coordination mondiale et aux zones économiques communes.

« Les villes chinoises comme Xi'an offrent, à nos yeux, un potentiel énorme dans le développement de la logistique et du transport, de l'infrastructure à la capacité de service », a déclaré un responsable de l'Expo. « La BRI nous offre une occasion unique. Elle rassemble des professionnels et des entreprises de premier plan du secteur, qui viennent partager leur expérience de travail commune afin de tirer parti des avantages qu'offre la BRI et de promouvoir ces avantages auprès de nos partenaires dans le monde de l'entreprise et des décideurs. »

À mesure que le marché intérieur se développe et prend de l'ampleur, les possibilités d'affaires se multiplient dans certains segments. En effet, ces dernières années, après s'être attaquée aux problèmes de structure des coûts et de transport multimodal, la ville souhaite promouvoir dans le cadre de la BRI une coopération logistique en améliorant l'efficacité opérationnelle globale et en restructurant le système logistique, d'une part, et, d'autre part, en créant, suivant une approche pratique, un environnement de marché équitable et transparent permettant aux acteurs de former leurs chaînes logistiques.

Au nombre des approches abordées lors de l'Expo figure l'application de technologies logistiques intelligentes. Appuyée par le développement national envisagé au cours des dix prochaines années, l'industrie de la logistique de Xi'an peut aider à mettre en place en Chine et sur la « ceinture et route », comme le veut la BRI, un système capable d'optimiser l'affectation des ressources et la qualité du service, réduisant ainsi les coûts sociaux et de transaction dans tous les canaux, centres et réseaux logistiques, grâce aux technologies intelligentes notamment l'IdO, la 5G, l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage.

Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous sur http://www.xa.gov.cn/ptl/index.html.

À propos de l'Exposition internationale de l'industrie de la logistique en Chine occidentale

Créée par le gouvernement populaire municipal de Xi'an en 2010, en réponse aux priorités établies par le Conseil d'État et le ministère du Commerce de la République populaire de Chine, l'Exposition internationale de l'industrie de la logistique en Chine occidentale (Expo) est l'événement rassembleur des leaders et experts du secteur du transport et de la logistique en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/874299/Municipal_Government_EXPO.jpg

SOURCE Xi'an Municipal Government

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 19:49 et diffusé par :