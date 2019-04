Le Canada prend des mesures concrètes pour offrir de l'énergie propre aux entreprises de la région de Peace





VANCOUVER, le 18 avril 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures qui fournissent de l'électricité propre aux entreprises canadiennes, y compris celles des collectivités éloignées et nordiques, aident à créer de bons emplois pour la classe moyenne, une économie à faibles émissions de carbone et des collectivités plus écologiques.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, était accompagné de l'honorable John Horgan, Premier ministre de la Colombie-Britannique, et de Chris O'Riley, président-chef de l'exploitation de BC Hydro, pour annoncer le financement fédéral du projet Peace Region Electricity Supply (PRES).

La demande d'électricité dans la région de South Peace augmente en raison de la prospection et au développement du gaz naturel. Pour répondre à la demande actuelle et future, BC Hydro agrandira les infrastructures de transport existantes en construisant deux lignes électriques parallèles de 230 kilovolts entre la future sous-station du site C près de Fort St John et la sous-station Groundbirch existante, située à environ 30 kilomètres à l'est de Chetwynd.

Une fois les travaux terminés, les industries et les entreprises de la région de Peace auront accès à une source d'énergie plus propre pour alimenter leurs activités, ce qui entraînera une réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 2,6 mégatonnes par année.

Le gouvernement du Canada fournit jusqu'à 83,6 millions de dollars pour ce projet dans le cadre du plan Investir dans le Canada, tandis que BC Hydro fournit le reste, soit 205,4 millions de dollars.

Citations

« La transition vers des systèmes énergétiques plus propres est essentielle pour protéger l'environnement et créer des collectivités plus durables qui peuvent prospérer à long terme. Cet important projet encouragera les entreprises à passer à des systèmes d'énergie renouvelable, ce qui permettra d'appuyer une croissance économique plus propre dans la région de Peace et de favoriser un mode de vie plus écologique pour tous les gens de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

«En collaboration avec nos partenaires fédéraux, nous répondons aux besoins des collectivités, des entreprises et de l'industrie en matière d'énergie propre, tout en atteignant nos objectifs dans le cadre du plan CleanBC. Cet investissement aide la Colombie-Britannique à bâtir une économie à faibles émissions de carbone qui englobe tous les secteurs et offre plus de possibilités aux gens. »

L'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

«Nous savons que l'industrie gazière est l'un des principaux moteurs de la demande d'électricité dans la région de South Peace. Le projet PRES nous permettra de fournir de manière fiable de l'électricité à nos clients industriels qui souhaitent alimenter leurs installations en énergie propre, réduisant ainsi considérablement les émissions de gaz à effet de serre. »

Chris O'Riley, président-chef d'exploitation, BC Hydro

Faits en bref

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne, est le plan du gouvernement fédéral qui vise à créer plus d'emplois bien rémunérés, à mettre l'accession à la propriété à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens, à aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, à soutenir les aînés et à jeter les bases du régime national d'assurance-médicaments.

Puisque de nombreuses municipalités du Canada font face à de graves déficits d'infrastructure, le budget de 2019 prévoit un complément ponctuel de 2,2 milliards de dollars au Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral pour aider à répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

font face à de graves déficits d'infrastructure, le budget de 2019 prévoit un complément ponctuel de 2,2 milliards de dollars au Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral pour aider à répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Le budget de 2019 s'appuie sur le plan Investir dans le Canada , en vertu duquel le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures communautaires partout au pays.

, en vertu duquel le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures communautaires partout au pays. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Les investissements dans les infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques font partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faible émission de carbone, qui compte parmi les engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faible émission de carbone, qui compte parmi les engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Aider l'industrie à se tourner vers les énergies propres et renouvelables, comme l'hydroélectricité, fait partie du plan d'action sur le climat CleanBC, qui vise à stimuler la croissance économique de la Colombie-Britannique et à améliorer la vie de tous.

Le projet de LNG Canada générera 23 milliards de dollars en recettes publiques, ce qui apportera de nouvelles ressources pour les soins de santé, les écoles, les garderies et les services à la population de la Colombie-Britannique. Le projet créera jusqu'à 10 000 emplois pendant la construction et 950 emplois permanents dans le Nord de la Colombie-Britannique une fois les opérations en cours.

BC Hydro prévoit des possibilités pour les apprentis qui travaillent sur le projet et des possibilités d'approvisionnement pour les petites et moyennes entreprises. Le projet procurera également des avantages sociaux et économiques aux groupes autochtones grâce à des possibilités de formation, d'emploi et d'approvisionnement.

98 % de l'électricité produite par BC Hydro est de l'énergie propre et renouvelable.

