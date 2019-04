Les aéroports de Kelowna et de Saskatoon reçoivent une aide financière du gouvernement fédéral pour la promotion de liaisons internationales





KELOWNA, BC, le 18 avril 2019 /CNW/ - Les aéroports de Saskatoon et de Kelowna constituent d'importantes destinations pour les touristes et les voyageurs d'affaires. Le maintien des vols internationaux existants à destination des deux centres et l'offre de nouveaux vols sont essentiels pour accroître les possibilités de développement économique et touristique dans ces régions.

Stephen Fuhr, député de Kelowna-Lake Country, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), une aide financière de 840 000 dollars à l'Administration de l'aéroport de Saskatoon pour promouvoir, en partenariat avec l'aéroport international de Kelowna, le tourisme et le commerce par l'aménagement de nouvelles routes aériennes transfrontalières et le maintien des routes existantes à destination des aéroports de Saskatoon et de Kelowna.

Les aéroports de Saskatoon et de Kelowna utiliseront cet investissement pour élaborer des stratégies et des campagnes marketing en vue d'accroître le trafic aérien transfrontalier de passagers dans ces deux régions. Les initiatives mises en place cibleront les compagnies aériennes, mais feront aussi la promotion de Saskatoon et de Kelowna en tant que destinations touristiques dans de grandes villes des États-Unis. Le secteur touristique emploie 15 000 personnes dans la région de Kelowna et 16 500 personnes à Saskatoon. De plus, certaines grandes entreprises internationales situées dans ces deux centres urbains comptent sur les liaisons aériennes transfrontalières pour les déplacements de leurs propres employés, mais aussi pour les déplacements de gens de l'extérieur qui désirent faire affaire avec elles.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

Citations



« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui dans l'Administration de l'aéroport de Saskatoon, qui collabore avec l'Aéroport international de Kelowna, misent sur nos avantages compétitifs et permettront aux voyageurs étrangers d'avoir un meilleur accès à Kelowna et à Saskatoon, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



« La vallée de l'Okanagan Valley soutient des collectivités diversifiées prospères et des possibilités récréatives extraordinaires à Kelowna et dans le corridor. Kelowna est la plus grande collectivité et elle est également reconnue pour ses entrepreneurs novateurs et ses grandes entreprises. Le gouvernement du Canada appuie les efforts des aéroports de Kelowna et de Saskatoon visant à répondre efficacement aux besoins des secteurs du tourisme et des affaires. »

- Stephen Fuhr, député de Kelowna-Lake Country



« Notre collectivité continue à nous signaler l'importance d'améliorer nos liaisons aériennes afin de soutenir le développement économique, le tourisme et les entreprises. L'aide financière de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada soutiendra nos efforts pour une connectivité accrue et durable par une offre élargie de services aériens importants pour la province de la Saskatchewan. Nous sommes le fier partenaire de l'aéroport international de Kelowna et tenons à remercier Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et le gouvernement fédéral de leur appui aux aéroports canadiens en vue d'attirer des services aériens essentiels pour nos collectivités. »

- Stephen Maybury, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport de Saskatoon

« Nous sommes emballés de nous associer à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et à l'aéroport de Saskatoon pour améliorer les liaisons aériennes pour les voyageurs d'agrément et d'affaires. Un accès vers les États-Unis constitue un élément clé pour bâtir une économie résiliente, et cet investissement donnera à YLW la possibilité d'améliorer ses services aériens au profit de la région et des résidents de Kelowna. »

- Colin Basran, maire, Ville de Kelowna

