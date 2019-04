Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans des organismes de femmes au Manitoba





Onze organismes du Manitoba se voient octroyer des fonds afin que les organismes de femmes et les organismes autochtones puissent continuer à offrir un soutien essentiel aux femmes et à leur famille.

OTTAWA, le 18 avril 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services indispensables dans nos collectivités, et elles aident les femmes et les filles à profiter d'une sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à être en mesure de participer à toutes les sphères de notre économie et de notre société. Or, depuis trop longtemps déjà, ces organismes sont sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnait que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes, et que maintenir et accroitre leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de faire avancer l'égalité entre les genres.

C'est pourquoi Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg-Sud, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada versera 3,7 millions de dollars à 11 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes du Manitoba.

Le secrétaire parlementaire Duguid a mentionné le nom des organismes qui recevront du financement (veuillez consulter le document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et des témoignages) :

Canadian Muslim Women's Institute Inc.

Infinity Women Secretariat Inc.

Ka Ni Kanichihk Inc.

Manitoba Association of Women's Shelters Inc.

Manitoba Moon Voices Inc.

Nellie McClung Foundation

North Point Douglas Women's Centre

North End Women's Centre Inc.

Survivor's Hope Crisis Centre

Taking Charge! Inc. -- Se Prendre En Main?! Inc.

The Pas Family Resource Centre Inc. -- Minisewin Waska

Ces organismes sont 11 des plus de 250 organismes de femmes et organismes d'autochtones desservant des femmes aux quatre coins du Canada auxquelles le gouvernement du Canada apporte un investissement financier, dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. Le financement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.



Citations

«?Grâce à notre investissement historique, nous reconnaissons que les femmes et les organismes de femmes parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies, et ce, à l'aide d'un budget restreint. Le mouvement des femmes partout au Canada sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de leurs travaux?; notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible, nous aidons ces 11 organismes du Manitoba à prendre de l'expansion afin qu'il puisse croitre et perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organisations de femmes sont la façon la plus efficace de faire avancer l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous.?»

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'égalité des genres

«?Je suis heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada appuie 11 organismes au Manitoba. En fournissant à ces organismes une capacité accrue d'accomplir leur important travail, ils seront maintenant en mesure d'atteindre un plus grand nombre de familles et de changer davantage de vies.?»

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

Député de Winnipeg-Centre-Sud

Faits en bref

Dans le Budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé, lequel vise à soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, dans le Budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019?2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici à 2023?2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organisations admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, aura reçu 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organisations de femmes et à des organisations autochtones desservant des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité dans le pays.

Les femmes continuent d'être touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. En 2015, les femmes au Canada gagnaient en moyenne seulement 88 cents pour chaque dollar de salaire gagné par les hommes. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel?; en effet, elles représentent 76 % de tous les travailleurs à temps partiel, et 25 % d'entre elles mentionnent les responsabilités liées à la garde d'enfants comme raison de travailler à temps partiel.

pour chaque dollar de salaire gagné par les hommes. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel?; en effet, elles représentent 76 % de tous les travailleurs à temps partiel, et 25 % d'entre elles mentionnent les responsabilités liées à la garde d'enfants comme raison de travailler à temps partiel. Certains groupes de population sont plus susceptibles de subir des actes de violence et peuvent être confrontés à des obstacles et à des défis particuliers qui les exposent à certains risques (Statistique Canada, 2015).

Le Canada sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à Vancouver , en Colombie?Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bienêtre des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à , en Colombie?Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bienêtre des femmes et des filles. La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité entre les sexes qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 6?000 personnes -- dirigeants, influenceurs, défenseurs des droits, universitaires, militants, jeunes et journalistes -- venant de plus de 160 pays?; 100?000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de promotion de la femme

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones servant des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Projets du Manitoba

L'annonce faite aujourd'hui à Winnipeg, au Manitoba, a mis en lumière les 11 projets choisis pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Canadian Muslim Women's Institute Inc.



Titre du projet : Programme d'aide aux victimes de violence familiale

Montant du financement : 250?000 $

Certains obstacles entravent l'accès aux ressources et aux programmes offerts aux immigrantes et aux réfugiées. Canadian Muslim Women's Institute inc. (CMWI) effectuera des recherches, élaborera et offrira dans la langue maternelle du client des programmes adaptés à sa culture et axés sur l'élimination de la violence faite aux immigrantes et aux réfugiées.

Fondé en 2006, le CMWI est un organisme sans but lucratif de soutien aux réfugiées et aux nouvelles arrivantes. Le CMWI se consacre aux besoins sociaux, économiques et spirituels des nouvelles arrivantes et de leur famille.

«?Les femmes racialisées qui viennent d'arriver au Canada font face à un ensemble particulier de défis. Ce financement du gouvernement du Canada nous aidera plus que jamais auparavant à accroitre et à relever encore plus de défis pour un plus grand nombre de femmes musulmanes canadiennes et leur famille.?»

Humaira Jaleel, chef des opérations

Canadian Muslim Women's Institute Inc.

Infinity Women Secretariat Inc.



Titre du projet : Renforcement de la capacité de gouvernance et de plaidoyer du IWS

Montant du financement : 650?000 $

L'Infinity Women Secretariat inc. (IWS) améliorera sa capacité de gouvernance et de plaidoyer en vue d'offrir des services élargis et de promouvoir l'égalité des femmes métisses dans leur vie sociale et politique. Il offrira des séances sur place et en ligne aux membres du conseil d'administration de l'IWS, aux représentantes régionales et locales, aux membres et à la main-d'oeuvre potentielle. Cette disposition assurera la viabilité organisationnelle de l'IWS en améliorant sa capacité de gouvernance à court et à long terme. Il offrira également une série d'activités de défense d'intérêts publics afin d'accroitre la sensibilisation à l'égalité et à la nécessité d'accroitre la participation des femmes métisses à la gouvernance.

L'IWS cherche à promouvoir, à autonomiser et à améliorer le bienêtre social, culturel et économique des femmes métisses.



«?Encouragées par cet investissement du gouvernement fédéral, nous avons hâte d'accroitre la viabilité de notre organisation et d'améliorer non seulement notre capacité de gouvernance à court terme, mais aussi, et surtout à long terme, et d'assurer plus que jamais auparavant le succès du développement commercial d'un plus grand nombre de femmes métisses du Manitoba.?»

Anita Campbell, porte-parole

Infinity Women Secretariat Inc.

Ka Ni Kanichihk Inc.

Titre du projet : Égalité entre les sexes dans la culture autochtone en milieu de travail

Montant du financement : 242?394 $

Basé à Winnipeg, l'organisme Ka Ni Kanichihk inc. renforcera son efficacité organisationnelle interne en améliorant ses capacités de base à intégrer l'analyse comparative entre les sexes dans ses opérations internes pour s'assurer que son travail auprès des femmes et des filles autochtones tient compte du genre et des traumatismes. L'organisme remaniera son manuel de politiques et de procédures, élaborera une stratégie de recrutement et de maintien en poste, examinera les formulaires d'admission et d'évaluation des programmes, formera son personnel et l'engagera dans des pratiques de programmation sensibles au genre. La portée s'étendra à toutes les femmes et les filles qui ont accès aux activités des programmes.

Ka Ni Kanichihk signifie «?ceux qui dirigent?» en ininew (cree). L'entreprise offre un environnement culturel sécuritaire où l'importance et le talent de tous sont honorés, où les pratiques et valeurs culturelles autochtones sont appliquées et où les Autochtones peuvent montrer leur vraie nature.



«?Chez Ka Ni Kanichihk, nous honorons les lois du Créateur, le savoir de nos ancêtres et notre responsabilité envers les enfants?; ceux qui sont ici aujourd'hui et ceux qui attendent encore de venir -- sept générations à compter d'aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants du financement du gouvernement du Canada, qui assurera le succès de notre projet et contribuera à améliorer notre organisation afin de mieux servir les femmes et les filles autochtones.?»

Dodie Jordaan, directrice générale

Ka Ni Kanichihk Inc.

Manitoba Association of Women's Shelters Inc.



Titre du projet : Transformer tous ensemble : Projet de réorientation des services de lutte contre la violence familiale au Manitoba

Montant du financement : 600?000 $

L'organisme Manitoba Association of Women's Shelters inc. (MAWS) renforcera la capacité de l'ensemble du réseau de refuges de la province en élaborant de nouveaux modèles de services plus efficients et en offrant des programmes efficaces d'intervention et de prévention. En harmonisant les ressources et en renforçant les capacités de façon globale, intégrée et collaborative, il établira une gouvernance solide dans l'ensemble du système des refuges. Ces capacités accrues permettront au MAWS de jouer un rôle de chef de file dans le système de lutte contre la violence familiale et la violence sexiste à l'avenir.

La MAWS a été créée afin d'apporter un soutien aux refuges membres, d'augmenter les capacités de négociation avec les bailleurs de fonds, de communiquer l'information et les ressources, d'accroitre la sensibilisation du public et la formation du personnel, et d'améliorer les services aux clients.



«?Les refuges pour femmes partout au Manitoba changent la vie des femmes et des enfants qui ont été victimes de violence au quotidien. Nous sommes reconnaissantes envers le gouvernement du Canada pour cet investissement, qui permettra aux refuges de l'ensemble de notre réseau de continuer à faire ce que nous faisons -- sous une bannière plus forte, plus prometteuse et encore plus unifiée.?»

Cristin Smook, coprésidente

Manitoba Association of Women's Shelters Inc.

Manitoba Moon Voices Inc.

Titre du projet : Réflexion sur le passé et perspectives d'avenir ? Renforcement des capacités

Montant du financement : 659?092 $

Grâce à ce financement, l'organisme Manitoba Moon Voices Inc. (MMVI) se stabilisera et améliorera sa capacité à assurer le bienêtre et la prospérité des femmes, des filles, des bispirituels et des personnes de diverses identités de genre au Manitoba. Il renforcera la capacité financière et améliorera la capacité de gouvernance du conseil d'administration, y compris le Cercle consultatif des grands-mères. Dans le cadre de celui-ci, on élaborera et mettra en oeuvre un plan stratégique, et établira des partenariats et des collaborations qui favoriseront la croissance organisationnelle et la transition vers une stabilité accrue. Étant donné que le MMVI est un organisme provincial, la capacité et la stabilité supplémentaires auront une portée provinciale et profiteront aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles et aux personnes de diverses identités de genre des quatre coins de la province.

L'IMVM est l'associée provinciale et territoriale de l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) qui représente les intérêts des femmes autochtones et des divers groupes de femmes au Manitoba.



«?Nous sommes ravies que, grâce à cet investissement du gouvernement du Canada, Manitoba Moon Voices puisse continuer de réclamer et commémorer les rôles de leadership et de gouvernance traditionnelle des femmes autochtones et des personnes de diverses identités de genre dans toute la province, tout en honorant leurs réalisations.?»

Thelma Morrisseau, coprésidente

Manitoba Moon Voices Inc.

La Nellie McClung Foundation



Titre du projet : Stabilisation de la NMF

Montant du financement : 197?720 $

L'organisme Nellie McClung Foundation utilisera cet investissement pour assurer sa viabilité afin qu'il puisse poursuivre son travail de promotion de l'égalité des femmes. Il renforcera les capacités de l'organisme et de son conseil d'administration à former davantage de partenariats par l'entremise d'évènements annuels de signature et d'évènements de soutien, et à offrir des possibilités d'apprentissage, en particulier aux jeunes filles et aux femmes, afin qu'elles saisissent l'importance du lien entre la lutte pour l'égalité des genres et le travail continu pour l'héritage qu'elles ont laissé.



La Nellie McClung Fondation fait connaitre et célèbre l'héritage de Nellie McClung en inspirant et en éduquant les championnes actuelles et futures afin qu'elles poursuivent leur chemin vers l'égalité.

«?Préserver l'héritage de femmes comme Nellie McClung est essentiel pour comprendre l'importance des réalisations de ces femmes. L'appui du gouvernement du Canada permettra à notre Fondation de continuer à préserver les histoires des femmes qui ont bâti notre province et notre pays pour les générations à venir.?»

Doris Mae Oulton, présidente

The Nellie McClung Foundation

North End Women's Centre Inc.



Titre du projet : Les femmes à la tête du changement

Montant du financement : 250?000 $

L'organisme North End Women's Centre Inc. (NEWC) améliorera la capacité et le rendement organisationnels en développant les compétences des femmes leaders. Les résultats immédiats prévus sont des femmes leaders plus fortes et plus conscientes d'elles-mêmes, avec des résultats intermédiaires axés sur des femmes leaders plus fortes au sein de l'organisation, de la communauté et du secteur. Les femmes leaders contribueront aux pratiques efficaces au sein du NEWC, ce qui se traduira par une meilleure prestation des services aux participantes et à la collectivité.

NEWC est au service des femmes et de leur famille depuis 1984. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif enregistré régi par un conseil d'administration élu par les membres.



«?Qu'il s'agisse d'obtenir des logements de transition, d'offrir des possibilités de bénévolat ou de veiller à ce que les femmes aient un endroit fiable où obtenir du soutien lorsqu'elles traversent des moments difficiles, ce nouveau financement fédéral améliorera de façon significative la capacité de notre organisme à offrir des services.?»

Cynthia Drebot, directrice générale

North End Women's Centre Inc.

North Point Douglas Women's Centre



Titre du projet : Projet de croissance et de développement du NPDWC

Montant du financement : 249?750 $

Grâce à ce financement, le North Point Douglas Women's Centre embauchera une responsable de l'élaboration de politiques relatives aux ressources humaines dont le travail sera axé sur l'augmentation de ses ressources humaines et financières selon une approche fondée sur la guérison décolonisante. Par l'élaboration et la mise à jour de ses politiques en matière de ressources humaines et de son manuel de gouvernance, par la création d'un programme de formation de base pour tous les membres de l'équipe visant à accroitre la capacité de leadership de l'équipe et par la création d'une campagne de financement dirigée par le Conseil pour agrandir le Centre des femmes et le déménager dans un nouvel espace, le NPDWC cherche à renforcer sa capacité à répondre aux besoins de la communauté qu'il sert et qu'il aspire à employer.

Le NPDWC a été mis sur pied afin de créer des occasions pour les femmes de développer leurs talents et de s'engager pleinement en tant que citoyennes de leur collectivité.



«?Nos programmes sont conçus pour offrir soutien, formation, ressources et possibilités aux femmes de North Point Douglas. Malheureusement, un manque de financement limite parfois notre capacité de faire ce travail. Grâce à cette base financière renforcée du gouvernement fédéral, notre centre sera en mesure de servir la communauté comme jamais auparavant.?»

Tara Zajac, directrice générale

North Point Douglas Women's Centre

Survivor's Hope Crisis Centre



Titre du projet : Décoloniser et grandir : Amélioration des services de lutte contre la violence sexuelle dans les régions rurales du Manitoba

Montant du financement : 216?060 $

L'objectif de l'organisme Survivor's Hope Crisis Centre est de décoloniser ses programmes et d'améliorer l'accessibilité et la pertinence de l'information en matière de lutte contre la violence sexuelle. Grâce à ce financement, il consultera des experts dans le but d'offrir de meilleurs services à ses collectivités locales et de les positionner de façon à ce qu'elles puissent contribuer aux organismes de toute la province qui cherchent à soutenir les survivantes de la violence sexuelle en région rurale.

Le rôle principal du Survivor's Hope Crisis Centre est d'appuyer les survivantes et les victimes secondaires d'agression sexuelle. L'organisme travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs de services régionaux pour s'assurer que les victimes d'agression sexuelle et les victimes secondaires dans le nord-est du Manitoba reçoivent le meilleur soutien possible en vue de leur guérison.



«?La violence sexuelle et la maltraitance dans les relations interpersonnelles nous touchent tous. L'information nous aide à reconnaître le problème?; les discussions nous permettent de travailler ensemble pour résoudre le problème. Mais nous ne pouvons pas le faire seules -- et un budget restreint ne nous permet pas d'offrir les meilleurs services possible. Nous sommes reconnaissantes du nouveau financement du gouvernement du Canada qui nous permettra d'améliorer plus que jamais auparavant la sécurité culturelle et l'efficacité du soutien offert à un plus grand nombre de survivantes dans les régions rurales du Manitoba.?»

Stephanie Klassen, directrice générale

Survivor's Hope Crisis Centre

Taking Charge?! Inc. -- Se Prendre En Main?! Inc.



Titre du projet : Développer sa capacité de financement

Montant du financement : 147?500 $

L'organisme Se Prendre En Main?! inc. s'associera à Protexia pour élaborer une stratégie, une culture et une capacité de financement au sein de l'organisation qui seront durables à l'interne. Ce financement aidera l'organisme à diversifier ses sources de financement, et sera axé sur la collectivité de Winnipeg.

SPEM?! est un organisme sans but lucratif qui aide les parents seuls et les femmes à devenir autonomes et à prendre leur vie en main.

«?Les familles monoparentales et les femmes qui entrent sur le marché du travail ou le réintègrent à Winnipeg visent l'autosuffisance et l'indépendance. Maintenant, grâce à une capacité accrue du gouvernement du Canada, nous aiderons un plus grand nombre de ces familles à atteindre leurs objectifs.?»

Jacqueline Wall, directrice générale

Taking Charge?! Inc. -- Se Prendre En Main?! Inc.

The Pas Family Resource Centre Inc. -- Minisewin Waska

Titre du projet : Iskwewi Sokatisiwn (Autonomisation des femmes)

Montant du financement : 245?470 $

Le Pas Family Resource Centre inc. -- Minisewin Waska répondra aux besoins en matière de capacités afin de permettre à l'organisation de continuer à promouvoir le changement social et systémique pour parvenir à l'égalité des genres. La capacité organisationnelle sera renforcée par la planification stratégique, l'établissement de partenariats, la collaboration et le réseautage, à l'élaboration d'une stratégie de mobilisation et à l'examen de son plan de santé et de viabilité organisationnelles.

The Pas Family Resource Centre Inc -- Minisewin Waska encourage, soutient et améliore la croissance et le mieux-être des familles de The Pas et de la région. Il offre divers programmes, services à la clientèle, occasions de développement communautaire et autres activités.

«?Le Centre de ressources familiales de The Pas est un endroit de confiance dans la collectivité où on aide les familles et fait la promotion du changement social et systémique vers l'égalité des genres. Grâce à l'appui du gouvernement fédéral, notre capacité est maintenant renforcée, ce qui nous permettra de travailler de façon plus stratégique et d'approfondir les partenariats afin de mieux servir les gens de The Pas.?»

Lorna Sanderson, présidente

The Pas Family Resource Centre Inc. -- Minisewin Waska

