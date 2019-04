Boralex récompensée pour sa réussite sur le territoire français par la CCI française au Canada





BLENDECQUES, France, 18 avril 2019 /PRNewswire/ --La Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada a remis le prix de la réussite canadienne en France, dans la catégorie « grands groupes », à Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) jeudi dernier en présence de plus de 200 personnes lors d'un gala à Montréal, Québec.

Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex (CEO), a tenu à remercier tous ses collaborateurs, en particulier ceux qui travaillent en France : « Ce sont des gens passionnés et dévoués sans qui Boralex ne serait pas là aujourd'hui et je veux sincèrement les en remercier. » M. Lemaire a également remercié Patrick Decostre, vice-président et directeur général, Boralex Europe, qui a été le tout premier salarié de la Société en France et qui deviendra le vice-président et chef de l'exploitation (COO) le 29 avril prochain.

« Nous sommes très heureux. Cette récompense témoigne du chemin parcouru depuis les premiers pas de Boralex en France et du travail réalisé par nos équipes au quotidien. C'est une reconnaissance qui leur appartient pleinement », a déclaré Patrick Decostre.

La réussite de Boralex sur le territoire français s'est construite au travers d'une trajectoire ascendante initiée en 1998. Native des énergies renouvelables et actrice engagée au service de la transition énergétique, Boralex est devenue en moins de 20 ans le premier producteur de l'éolien terrestre de France grâce notamment à sa valorisation des territoires ruraux français sur lesquels elle a déjà investi plus de 1,3 milliard d'euros. Boralex exploite aujourd'hui 941 MW en énergie éolienne, solaire et thermique en France où elle compte 181 employés répartis dans 11 agences situées au plus près de ses territoires d'accueil. Au total, Boralex a déjà augmenté ses effectifs de plus de 45 % par rapport à 2016 en France et prévoit de poursuivre les recrutements en 2019.

C'était la première fois que la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada organisait cette remise de prix. Pour l'occasion, Mme Kareen Rispal , Ambassadrice de France au Canada, et Mme Isabelle Hudon LL.D , Ambassadrice du Canada en France, ont participé à ce gala.

« Bravo à Boralex pour ce prix bien mérité », a déclaré Mme Kareen Rispal. « Cette société canadienne a su saisir les opportunités qu'offre la France, un pays ouvert et innovant doté d'infrastructures exceptionnelles et d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée. J'espère que de nombreuses entreprises canadiennes suivront ce bel exemple. Vous êtes bienvenues en France ! »

« À travers Boralex, c'est le savoir-faire et l'innovation canadiens en matière d'énergie renouvelable qui sont mis à l'honneur », affirme lsabelle Hudon, Ambassadrice du Canada en France. « J'étais particulièrement fière de pouvoir féliciter l'équipe de Boralex lors du récent Gala de la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada. Souhaitons à toutes nos pépites canadiennes autant de réussite en France, porte d'entrée du marché européen. »

Quatre autres entreprises étaient nommées dans la catégorie « grands groupes », soit Alithya (stratégies et technologie numériques), CGI (TIC), Moment Factory (studio média) et Ivanhoé Cambridge (immobilier).

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire.

