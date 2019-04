AGF annonce des propositions de fusions pour les Portefeuilles et Superportefeuilles Harmony





TORONTO, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« AGF ») a annoncé aujourd'hui des propositions visant des fusions de Portefeuilles et de Superportefeuilles Harmony.

Les assemblées des porteurs de titres devraient avoir lieu vers le 11 juin 2019. De plus amples renseignements (y compris des détails sur les assemblées prévues pour les porteurs de titres) seront transmis aux porteurs de titres des fonds concernés, qui étaient inscrits au 15 avril 2019.

AGF propose de fusionner les fonds suivants vers le 28 juin 2019, sous réserve de l'approbation des porteurs de titres et des organismes de réglementation :

Fonds fusionné Fonds maintenu Portefeuille d'actions canadiennes Harmony Fonds de revenu de dividendes AGFiQ Portefeuille de revenu fixe canadien Harmony Fonds de revenu fixe Plus AGF Portefeuille de marché monétaire Harmony Fonds de marché monétaire canadien AGF Portefeuille d'actions étrangères Harmony Fonds d'actions mondiales AGF Portefeuille d'actions américaines Harmony Fonds de croissance américaine AGF (chacun, un « portefeuille fusionné » et ensemble, les « portefeuilles fusionnés ») Superportefeuille de croissance équilibrée Harmony Portefeuille Éléments Équilibré AGF Superportefeuille équilibré Harmony Portefeuille Éléments Équilibré AGF Superportefeuille conservateur Harmony Portefeuille Éléments Conservateur AGF Superportefeuille de croissance plus Harmony Portefeuille Éléments Croissance AGF Superportefeuille de croissance Harmony Portefeuille Éléments Croissance AGF Superportefeuille de croissance maximale Harmony Portefeuille Éléments Mondial AGF Superportefeuille rendement Harmony Portefeuille Éléments Rendement AGF (chacun, un « superportefeuille fusionné » et ensemble, les « superportefeuilles fusionnés ») (chacun, un « fonds maintenu » et ensemble, les « fonds maintenus »)

Les portefeuilles fusionnés et les fonds maintenus correspondants procurent une expérience d'investissement semblable, puisqu'ils investissent tous principalement dans des actions et des titres à revenu fixe individuels provenant d'émetteurs canadiens et internationaux.

Les superportefeuilles fusionnés et les fonds maintenus correspondants procurent également une expérience d'investissement semblable, puisque les superportefeuilles fusionnés investissent uniquement dans les portefeuilles fusionnés et que les fonds maintenus investissent dans des fonds communs de placement et dans des fonds négociés en bourse qui sont gérés principalement par AGF et par ses sociétés affiliées.

« Ces fusions permettront de former une gamme de produits plus rationalisée et simplifiée et qui sera plus facile à comprendre pour les investisseurs, a affirmé Florence Narine, vice-présidente principale et chef des produits d'AGF. Par ailleurs, les fonds maintenus donneront à nos clients l'accès à un portefeuille de valeur supérieure, en procurant davantage d'occasions de diversifier le portefeuille. »

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de près de 39,5 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 16:30 et diffusé par :