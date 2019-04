Projet de forage exploratoire dans la passe Flamande et projet de forage exploratoire extracôtier à l'est de Terre-Neuve - Décision relative à l'évaluation environnementale





ST. JOHN'S, le 17 avril 2019 /CNW/ - Le Canada protège l'environnement et s'emploie à faire croître l'économie.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, a annoncé au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, que le projet de forage exploratoire dans la passe Flamande et le projet de forage exploratoire extracôtier à l'est de Terre-Neuve ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte.

La décision se fonde sur des consultations significatives auprès des peuples autochtones, sur les commentaires du public et des preuves scientifiques, y compris les connaissances traditionnelles autochtones, et sur une évaluation des émissions de gaz à effet de serre.

Les deux projets sont assujettis à approximativement 90 conditions juridiquement contraignantes que les promoteurs doivent respecter. Ces conditions permettront de réduire ou d'éliminer les effets potentiels des projets sur l'environnement.

Par exemple, les promoteurs seront tenus d'atténuer et de surveiller les effets potentiels sur l'habitat marin, y compris ceux liés au traitement des rejets de déchets, de réduire la vitesse des navires de ravitaillement lorsque des mammifères marins sont observés à proximité, de vérifier les niveaux de bruit sous-marin et d'effectuer un relevé afin de repérer et d'éviter les coraux ou les éponges à chaque emplacement de puits.

L'Office Canada?Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers sera chargé de surveiller et d'appliquer les conditions juridiquement contraignantes définies dans les déclarations de décision relative à l'évaluation environnementale de la ministre.

« Le gouvernement du Canada travail de concert avec les Canadiens dans l'ensemble du pays afin de protéger l'environnement et de faire croître l'économie. Grâce aux évaluations de projets fondées sur des données scientifiques solides et les connaissances autochtones, et à la mise en place de mesures juridiquement contraignantes, nous sommes en mesure de protéger nos eaux et notre air, tout en soutenant nos collectivités. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Tous les Terre-Neuviens et Labradoriens savent à quel point le pétrole et le gaz extracôtiers sont importants pour l'avenir de notre province. Ces projets d'exploration fournissent d'excellentes possibilités d'emploi tout en offrant aux exploitants des renseignements essentiels au sujet du potentiel de leurs zones pétrolières extracôtières. Le gouvernement continue de respecter son engagement à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie et en créant des emplois sûrs pour la classe moyenne au pays. »

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones

Les projets de forage exploratoire, proposés par Equinor Canada Ltd. et ExxonMobil Canada Ltd., sont situés dans l'océan Atlantique, à environ 460 km et 265 km, respectivement, à l'est de St. John's , à Terre-Neuve-et Labrador .

, à Terre-Neuve-et . L'approche et les principes provisoires du gouvernement en ce qui concerne les évaluations environnementales permettent d'assurer que les décisions relatives aux projets se fondent sur des consultations significatives auprès des peuples autochtones, sur les commentaires du public et des preuves scientifiques, y compris les connaissances traditionnelles autochtones, et sur une évaluation des émissions de gaz à effet de serre.

Cette décision fait suite à des évaluations environnementales rigoureuses et fondées sur les données scientifiques réalisées par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale avec la participation de groupes autochtones, du public, de l'Office Canada?Terre-Neuve-et- Labrador des hydrocarbures extracôtiers et de ministères fédéraux, dont Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada et Transports Canada.

