Un tout nouveau mode de financement pour plus de logements abordables pour les étudiants de Montréal

MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW/ - Notre gouvernement croit fermement que tous les Canadiens devraient avoir accès à un logement sûr et abordable. Des étudiants de niveau postsecondaire du Québec auront bientôt de nouvelles options de logement abordable grâce à un nouveau modèle de financement destiné à la création de logements locatifs abordables spécifiquement pour étudiants. Le premier ensemble de 90 logements financé grâce à ce modèle, la coopérative La Note des bois, est mis en chantier aujourd'hui à Montréal.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un financement à hauteur de 3 millions de dollars pour soutenir la création de plus de 160 logements étudiants locatifs abordables afin d'aider les étudiants de niveau postsecondaire de Montréal à trouver un chez-soi abordable pendant qu'ils poursuivent leurs études.

Dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada investit ainsi 3 millions de dollars dans l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) afin d'appuyer son modèle novateur et la construction de jusqu'à trois immeubles de logements abordables pour étudiants.

Le projet La Note des bois est issu d'une collaboration entre UTILE et la Concordia Student Union (CSU) dans le but de créer un modèle de financement unique qui utilise une cotisation étudiante déterminée démocratiquement pour investir dans la construction de logements locatifs abordables. Afin de tirer le plus grand parti possible de l'investissement des étudiants, la Fiducie du chantier de l'économie sociale, un fonds d'investissement pour l'économie sociale, a collaboré avec l'UTILE pour créer le Fonds d'investissement pour logement étudiant (FILE), doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars destinés à la construction de logements locatifs abordables pour étudiants.

Ce modèle de financement novateur permet à des associations étudiantes et organisations semblables d'obtenir plus facilement des capitaux et de se procurer des fonds additionnels pour aménager des ensembles de logements locatifs abordables. Il s'agit d'une première au Canada. De plus, ce modèle de financement permet la construction de logements pour étudiants avec peu ou pas de risques pour les universités et les collèges.

« Par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, nous nous assurons que les étudiants disposent d'un logement sûr et abordable pendant qu'ils poursuivent leurs études de niveau postsecondaire. L'éducation est aussi importante que le logement et nous sommes fiers que la Stratégie nationale sur le logement soit en mesure de soutenir les deux grâce à cette approche innovatrice» - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La Ville de Montréal est fière de former des partenariats avec des organismes civils et gouvernementaux afin d'appuyer un modèle novateur et reproductible de logements abordables pour étudiants. Cela nous permet de trouver des solutions créatives aux besoins en matière de logement abordable dans notre ville. » - Valérie Plante, mairesse, Ville de Montréal

« À notre connaissance, il s'agit de la première fois qu'une association étudiante investit directement dans le logement, avec l'apport de fonds sociaux et gouvernementaux pour couvrir les 90 % restants du budget du projet. Ce premier projet montre le potentiel de solutions ambitieuses et innovantes pour le logement étudiant qui peuvent être bénéfiques partout au pays. » - Laurent Levesque, coordonnateur général, UTILE

« Le logement est un enjeu clé pour les étudiants et un facteur principal de la dette étudiante. Ce projet ambitieux montre que les associations étudiantes constituent un outil puissant pour créer des solutions novatrices et proactives dans le but d'améliorer l'expérience des étudiants au Canada. » - Sophie Hough-Martin, coordonnatrice générale, CSU

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable, une initiative découlant de la Stratégie nationale sur le logement pilotée par la SCHL, créera jusqu'à 4 000 logements abordables et réduira le nombre de Canadiens ayant des besoins en matière de logement.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable versera une aide de 200 millions de dollars sur cinq ans à des projets qui mettent en valeur de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices, qui permettent de réduire les coûts et les risques liés au financement d'ensembles de logements abordables et qui contribuent à rendre ce secteur plus attrayant pour les promoteurs et les investisseurs privés.

UTILE est un organisme sans but lucratif dédié au développement, à l'étude et à la promotion du logement étudiant au Québec selon une formule coopérative.

