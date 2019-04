Le gouvernement du Canada recrute certains des esprits les plus brillants au monde pour repousser les limites de la recherche et contribuer à améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens





Les chaires d'excellence en recherche du Canada aident le Canada à être un chef de file en sciences et en innovation.

TORONTO, le 17 avril 2019 /CNW/ - Pour bâtir un pays plus fort, plus innovant et mieux connecté, il nous faut investir dans les chercheurs les plus talentueux. Le Canada est de plus en plus un lieu de prédilection pour certains des plus éminents chercheurs et universitaires. Misant sur le talent canadien, ces derniers avancent de nouvelles idées qui aident à créer des industries modernes et des emplois.

C'est pourquoi la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira plus de 80 millions de dollars dans l'établissement de huit nouvelles chaires d'excellence en recherche du Canada et affermira ainsi la réputation du Canada en tant que centre mondial d'excellence en sciences, en recherche et en innovation.

Afin de remédier au manque d'équité, de diversité et d'inclusion dans ce bassin de chercheurs talentueux, la ministre Duncan a institué il y a quelque temps de nouvelles exigences pour l'attribution des chaires d'excellence en recherche du Canada. C'est ainsi qu'environ 60 p. 100 des nouvelles chaires annoncées aujourd'hui sont attribuées à des femmes qui sont des sommités mondiales dans leur domaine.

Ces efforts s'inscrivent dans le profond changement de culture que nous observons aujourd'hui dans les sciences et la recherche au Canada, et ils comprennent une transformation du visage de la recherche, de sorte que nos laboratoires et nos salles de classe ressemblent davantage au Canada actuel.

La ministre Duncan a salué les nouveaux titulaires de chaire d'excellence en recherche du Canada, qui proviennent de pays aussi lointains que le Danemark, l'Italie, l'Allemagne et la Finlande. Ces chefs de file de la recherche se spécialisent dans des domaines tels que la robotique axée sur l'être humain, la mise au point de traitements personnalisés contre le cancer, ainsi que la glace de mer arctique et les changements climatiques.

Citations

« Notre gouvernement nourrit une vision : celle d'une communauté internationale de chercheurs au sein de laquelle toutes les voix sont entendues et valorisées de façon égale, car notre situation est bien plus avantageuse quand les personnes qui sont aux avant-postes de la recherche mondiale sont vraiment représentatives du monde actuel. Ce groupe talentueux et diversifié de chefs de file de la recherche est un excellent exemple de ce qui se produit quand de nouveaux points de vue sont réunis : la science et la recherche en ressortent plus fortes. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

«Depuis plus d'une décennie, le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada soutient des chercheurs à la fine pointe. Non seulement les travaux qu'ils mènent dans des établissements canadiens contribuent-ils à faire connaître le Canada en tant que chef de file mondial en matière d'innovation, mais leur mentorat aide aussi à former la prochaine génération de chercheurs canadiens dans toutes les disciplines. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président du comité directeur du Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada, Ted Hewitt

« Je suis très heureux de voir qu'autant de champs d'investigation passionnants et prometteurs des sciences naturelles et du génie sont représentés. La diversité des titulaires de chaire sur le plan du genre et de la provenance montre bien que le Canada est un pôle d'attraction pour les meilleurs chercheurs au monde; c'est aussi une nouvelle preuve du fait que nos universités ne donnent pas leur place quand il s'agit de trouver les meilleures recrues et de remplir leur engagement envers l'excellence en recherche. »

- Le chef de l'exploitation et vice-président de la Direction des partenariats de recherche du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Marc Fortin

« Félicitations aux chercheurs de renommée mondiale que le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada appuie aujourd'hui. Ce programme a donné lieu à des avancées marquantes dans tous les domaines ces dix dernières années, et nous sommes fiers de continuer à soutenir les recherches des plus brillants esprits scientifiques. Leurs travaux dans des domaines prioritaires tels que la robotique axée sur l'être humain, les changements climatiques et la recherche sur le cancer repousseront les limites des connaissances scientifiques, et ce sont tous les Canadiens qui en profiteront. »

- Le président des Instituts de recherche en santé du Canada, Michael Strong

« Des laboratoires de haute technologie et des réseaux virtuels aux espaces nécessaires à la collaboration avec la collectivité, la Fondation canadienne pour l'innovation fournit à des chercheurs de premier plan les assises sur lesquelles concrétiser leur réussite et assurer un avenir radieux à notre pays. »

- La présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation, Roseann O'Reilly Runte

Les faits en bref

Le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada aide les universités canadiennes à consolider la réputation du Canada comme chef de file mondial en recherche et en innovation.

Les chaires sont attribuées pour une période de sept ans et ne sont pas renouvelables. Chaque chaire reçoit 10 millions de dollars pour sept ans.

Parmi les investissements annoncés aujourd'hui, la Fondation canadienne pour l'innovation accorde une somme additionnelle de 2 millions de dollars pour soutenir les chaires d'excellence en recherche du Canada.

Le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada est une initiative des trois organismes subventionnaires, à savoir le Conseil de recherches en sciences humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada.

